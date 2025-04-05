Nissan планирует переехать в США

Японский автоконцерн Nissan планирует перенести часть своего производства из Японии в США для избежания новых экспортных пошлин. Об этом сообщает японская деловая газета «Никкэй». Это решение должно позволить компании минимизировать финансовые потери от введенных США тарифов.
США ввели постоянные пошлины на импорт автомобилей и и автозапчастей из-за рубежа. Тариф составил 25%. Так американский лидер Дональд Трамп намерен стимулировать спрос на американские машины.
«Токио может помочь поддержать свободную торговлю на фоне безрассудной политики президента США [Дональда Трампа] <...> Япония, в частности, пострадала от неожиданно высокого тарифа в размере 24% в целом — намного выше первоначальных прогнозов», — пишет «Никкэй». Бороться с «тарифной войной» американского лидера японский автостроитель Nissan решил, с помощью переноса части производства.
Nissan станет первой компанией, которая перенесет часть производства из Японии в США после введения пошлин, сообщила «Никкэй». В частности, речь идет о модели спортивного внедорожника Rogue, которая сейчас производится как на заводе в США, так и на заводе в японской префектуре Фукуока.
Перемещение производственных мощностей коснется не только самих автомобилей, но и мелких и средних компаний-подрядчиков в Японии. Они могут потерять значительную часть заказов от Nissan.
Ранее Трамп анонсировал введение 25% тарифов на все иностранные автомобили. Решение Трампа стало частью его более широкой политики торговой войны, направленной на защиту американских производителей и экономики.
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