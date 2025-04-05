Bild: солдаты Германии пройдут учебу по войне с Россией

06 апреля 2025 в 05:23 Размер текста - 17 +

Немецких солдат задействуют в масштабных учениях в Гамбурге Фото: NIDS/NATO Multimedia Library В сентябре 2025 года немецкий бундесвер (Вооруженные силы Германии) совместно с НАТО проведет крупномасштабные военные учения Red Storm Bravo. Маневры пройдут с акцентом на оперативную переброску войск в страны Балтии и Польшу. Мероприятия направлены на отработку действий в случае предполагаемой войны с Россией. Об этом пишет газета Bild. «Гамбург с 25 сентября на три дня превратится в военный центр. Сотни солдат, колонны большегрузных автомобилей, больницы скорой помощи и кружащие вертолеты. Бундесвер начинает масштабные учения Red Storm Bravo», — уточнило издание. Новость по теме НАТО заявила о масштабных учениях по отработке действий у границ России Кроме того, в рамках учений планируется выполнение ряда специфических задач: отработка перемещения войск по городу, оказание экстренной медицинской помощи, эвакуация раненых и использование авиации. Также будет организована постановочная акция, требующая оперативной реакции от правоохранительных структур. Как сообщало URA.RU, Россия обеспокоена ростом числа участников военных учений НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Курс Запада на реализацию стратегической задачи «натофикации» Азии не может быть оставлен без внимания, подчеркнула директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева. Ранее военные из США прибыли в Эстонию. Подразделение американской армии развернуто на военной базе у границы с РФ, недалеко от города Выру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В сентябре 2025 года немецкий бундесвер (Вооруженные силы Германии) совместно с НАТО проведет крупномасштабные военные учения Red Storm Bravo. Маневры пройдут с акцентом на оперативную переброску войск в страны Балтии и Польшу. Мероприятия направлены на отработку действий в случае предполагаемой войны с Россией. Об этом пишет газета Bild. «Гамбург с 25 сентября на три дня превратится в военный центр. Сотни солдат, колонны большегрузных автомобилей, больницы скорой помощи и кружащие вертолеты. Бундесвер начинает масштабные учения Red Storm Bravo», — уточнило издание. Кроме того, в рамках учений планируется выполнение ряда специфических задач: отработка перемещения войск по городу, оказание экстренной медицинской помощи, эвакуация раненых и использование авиации. Также будет организована постановочная акция, требующая оперативной реакции от правоохранительных структур. Как сообщало URA.RU, Россия обеспокоена ростом числа участников военных учений НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Курс Запада на реализацию стратегической задачи «натофикации» Азии не может быть оставлен без внимания, подчеркнула директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева. Ранее военные из США прибыли в Эстонию. Подразделение американской армии развернуто на военной базе у границы с РФ, недалеко от города Выру.