Стало известно, какое наследство оставил после себя Паша Техник

Российский рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) оставил в наследство своему шестилетнему сыну Ивану несколько квартир в Москве. Об этом стало известно из интервью, которое артист дал несколько месяцев назад.
«Евро, четырехкомнатная, 80 с чем-то квадратных метров. Пиковская, но пойдет. Это же все не мне, а малому», — делился Техник информацией о покупке квартиры для своего сына в разговоре с блогером Амираном Сардаровым. Приобретение недвижимости произошло по настоянию его бывшей жены Евы Карицкой.
Кроме упомянутой квартиры, рэпер также владел недвижимостью в районах Перово и Некрасовка в Москве. Однако, несмотря на наличие этих активов, постоянная регистрация артиста была не в элитных районах столицы.
На имя Ивлева зарегистрирована квартира в многоквартирном панельном доме, который находится в непосредственной близости от станции метро «Люблино» на Совхозной улице. В этом 17-этажном здании проживают 784 жильца. В окрестностях расположены несколько образовательных учреждений и детских садов, а также есть зона для выгула собак. Согласно данным из открытых источников, стоимость одного квадратного метра в однокомнатной квартире достигает 313 900 рублей, в двухкомнатной — 98 800 рублей, а в трехкомнатной — 302 400 рублей.
Ранее рэп-исполнитель Паша Техник (Павел Ивлев) умер в возрасте 40 лет. До момента смерти артист находился в состоянии искусственной комы. Причиной кончины Техника стал септический шок. Это состояние возникло в результате развития тяжелой бактериальной пневмонии, которая, в свою очередь, привела к многоорганной недостаточности. Тело музыканта, скончавшегося в Таиланде, было доставлено в Москву 5 апреля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.