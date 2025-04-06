06 апреля 2025

Назван срок, когда побьют рекорд Овечкина. Видео

Фетисов: рекорд Овечкина не побьют еще 100 лет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рекорд Овечкина будет недосягаемым, считает Вячеслав Фетисов (архивное фото)
Рекорд Овечкина будет недосягаемым, считает Вячеслав Фетисов (архивное фото) Фото:

Рекорд российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, который 6 апреля забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, не смогут побить еще 100 лет. Такого мнения придерживается советский и российский хоккеист, тренер, политический и спортивный деятель Вячеслав Фетисов.

«Русский парень, воспитанник советской школы. Он станет недосягаемым в ближайшие 100 лет в плане рекорда», — заявил в интервью ТАСС Фетисов.

Как URA.RU писало ранее, Александр Овечкин установил новый рекорд, превзойдя долгосрочное достижение канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Знаменательный момент наступил во время матча с командой «Нью-Йорк Айлендерс».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рекорд российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, который 6 апреля забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, не смогут побить еще 100 лет. Такого мнения придерживается советский и российский хоккеист, тренер, политический и спортивный деятель Вячеслав Фетисов. «Русский парень, воспитанник советской школы. Он станет недосягаемым в ближайшие 100 лет в плане рекорда», — заявил в интервью ТАСС Фетисов. Как URA.RU писало ранее, Александр Овечкин установил новый рекорд, превзойдя долгосрочное достижение канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Знаменательный момент наступил во время матча с командой «Нью-Йорк Айлендерс».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...