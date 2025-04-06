Рекорд российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, который 6 апреля забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, не смогут побить еще 100 лет. Такого мнения придерживается советский и российский хоккеист, тренер, политический и спортивный деятель Вячеслав Фетисов.
«Русский парень, воспитанник советской школы. Он станет недосягаемым в ближайшие 100 лет в плане рекорда», — заявил в интервью ТАСС Фетисов.
Как URA.RU писало ранее, Александр Овечкин установил новый рекорд, превзойдя долгосрочное достижение канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Знаменательный момент наступил во время матча с командой «Нью-Йорк Айлендерс».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.