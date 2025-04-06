От критики до искренней радости: как на Родине отреагировали на рекорд Овечкина

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, тем самым побив многолетний рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Овечкин стал единоличным обладателем рекорда по количеству заброшенных шайб в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Как отреагировали на гол спортсмена в России — в материале URA.RU.
Именно Овечкин должен был превзойти Гретцки
Рекорд нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина является великим достижением великого спортсмена. Об этом заявил трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
«Когда-нибудь хоккейную четверть нашего века будут называть „эпохой Овечкина“. Я видел, как серьезно он настроен, как тщательно готовится к хоккейному сезону. Не сомневался, что рекорд будет побит. Овечкин — именно тот хоккеист, который должен был превзойти Гретцки», — заявил президент ФХР, передает RG.RU.
«Чудеса случаются»: вице-спикер ГД Чернышов отметил спортсмена
«Великая погоня завершилась великой победой! Чудеса среди нас! Овечкин подарил большую радость сегодня всем нам», — высказался вице-спикер Государственной думы, член фракции ЛДПР Борис Чернышов.
«Чудеса случаются, если ты идешь вперед»
Успех Овечкина является примером того, что каждый может добиться высот. Об этом заявила российская журналистка, телеведущая и актриса Ксения Собчак. Она подчеркнула, что успех доступен каждому, кто готов работать и верить в свои силы, независимо от социального положения.
«Рекорд Овечкина говорит нам о том, что великим может стать любой. Будь твоя мать волейболисткой, отец — футбиком, а может они продавец овощей и полицейский. Чудеса случаются, если ты в них веришь и идешь вперед», — написала Собчак.
Валуев: «Безмерно рад за Александра Овечкина»
С рекордом хоккеиста поздравил и чемпион Мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев. Об этом он написал у себя в Telegram.
«Это произошло! Безмерно рад за Александра Овечкина. Прекрасное достижение талантливого россиянина. Хоккей и его популярность только выиграли», — порадовался Валуев.
«Совершенно неинтересно»: Рогозин раскритиковал новый рекорд Овечкина
Неважно сколько голов забил российский хоккеист Александр Овечкин, россиянам на это должно быть все равно. Об этом заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин, подчеркнув, что ему победы Овечкина совершенно неинтересны.
Рогозин отметил, что спортсмен уехал в США, чья страна активно выступает против России и помогает Украине в вопросе спецоперации. Он не разделил восторга фанатов, которые сегодня ликуют из-за побитого Овечкиным рекорда.
Александр Овечкин — лучший игрок НХЛ
Выразила восхищение выдающимися достижениями российского хоккеиста Александра Овечкина в НХЛ и телеведущая Тина Канделаки. Она отметила, что его уникальный гол уже стал частью мировой спортивной истории.
«Александр Овечкин — лучший игрок НХЛ. Его гол уже вошел в историю мирового спорта и останется там навсегда. Вот так на наших глазах великий спортсмен стал мировой легендой», — поделилась Канделаки своими впечатлениями.
Она также подчеркнула, что успехи Овечкина являются значимыми не только для него самого, но и для всего российского спорта, внося вклад в его международное признание и популярность.
Никто в ближайшие 100 лет не приблизится к рекорду Овечкина
Никто в ближайшее столетие не приблизится к рекорду Овечкину в НХЛ, заявил ТАСС хоккеист Вячеслав Фетисов. Это великий рекорд в истории спорта, не только отечественного, но и мирового, добавил он.
Хоккеист Данис Зарипов, в свою очередь, отметил, что Овечкин стремится быть первым не только на льду Зарипов выразил восхищение не только профессиональными качествами Овечкина, но и его личными чертами, отмечая его чувство юмора и открытость в общении.
Журова пожелала Овечкину стать олимпийским чемпионом
Российский хоккеист Александр Овечкин должен завоевать олимпийское золото. Такое мнение выразила олимпийская чемпионка и депутат Государственной Думы Светлана Журова.
«В его копилке не хватает олимпийского золота — эту возможность судьба должна ему предоставить. Думаю, что и хоккейным чиновникам во всем мире нужно сделать все, чтобы эта ситуация могла сложиться», — заявила Журова в интервью ТАСС
Побит рекорд, остававшийся непревзойденным 26 лет
Особую значимость рекорду придает тот факт, что он был побит в игре против «Айлендерс». Именно против этой команды 29 марта 1999 года Гретцки установил свой когда-то казавшийся непобедимым рекорд, который держался более четверти века.
«Российский нападающий „Вашингтона“ забросил 895-ю шайбу в карьере и обошел Уэйна Гретцки по количеству голов в лиге. Символично, что Ови поразил ворота „Айлендерс“, ведь именно во встрече с этой командой 29 марта 1999 года Гретцки и установил свой „вечный рекорд“, остававшийся непревзойдённым на протяжении 26 лет», — отметили в Олимпийском комитете России.
Теперь Овечкин занимает первое место в списке самых результативных игроков в истории лиги. Он также является единственным действующим игроком, входящим в топ-10 данной статистики. Его ближайший конкурент, Сидни Кросби, находится на 18-м месте с 622 голами.
Скабеева: «Овечкин — красавец»
«Красавец!» — кратко написала российская телеведущая Ольга Скабеева в своем telegram-канале.
Овечкин сможет забить и 900 голов
Выразил свои поздравления Александру Овечкину в связи с установлением нового рекорда и Евгений Малкин, российский хоккеист и центральный нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и национальной сборной России.
«Это поистине безумие. Сегодня ты вписал свое имя в историю. Это один из самых сложных рекордов в хоккее, и ты абсолютно заслужил стать первым», — заявил Малкин РИА Новости. Он также отметил, что у Овечкина есть потенциал для достижения даже больших высот и выразил надежду на то, что Овечкин сможет забить 900 голов.
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