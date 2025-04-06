«Совершенно неинтересно»: Рогозин прокомментировал новый рекорд Овечкина по шайбам

Неважно сколько голов забил российский хоккеист Александр Овечкин, россиянам на это должно быть все равно. Об этом заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин, подчеркнув, что ему победы Овечкина совершенно неинтересны.
«Попытаюсь быть максимально корректным... Нам здесь (в России — прим. URA.RU), честно говоря, совершенно неинтересно, сколько шайб забил Овечкин в американском чемпионате», — написал Рогозин в telegram-канале. Он отметил, что спортсмен уехал в США, чья страна активно выступает против России и всячески помогает Украине в вопросе спецоперации. «Ну зарабатывает там и Бог с ним!» — резюмировал Рогозин. Он не разделил восторга фанатов, которые сегодня ликуют из-за побитого Овечкиным рекорда.
Рогозин объяснил свою позицию тем, что он «из другого теста». «Да и все здесь, кто со мной, кто с американцами, британцами и их хохляцкими прихвостнями воюет, тоже из другого теста сделаны», — заявил он.
Он начал карьеру в «Динамо» Москва, где стал чемпионом России. Затем спортсмен подписал первый контракт с профессиональным хоккейным клубом из США «Вашингтон» в 2005 году. С 2010 года он является капитаном команды. В последний раз он заключил с ней соглашение четыре года назад.
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