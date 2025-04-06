Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за американский клуб «Вашингтон Кэпиталз», забил свою 895-ю шайбу. Он установи рекорд по голам в НХЛ. URA.RU публикует лучшие голы хоккеиста за карьеру.
Овечкин 6 апреля побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Предыдущий рекордсмен обнял россиянина и поздравил его с триумфом. Видео легендарного броска хоккеиста моментально разлетелось по всему миру. После гола спортсмен обратился к болельщикам, отметив, что рекорд поставили русские.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.