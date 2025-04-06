06 апреля 2025

Топ-5 лучших голов Овечкина в карьере. Видео

Появились кадры триумфального гола Овечкина, побившего рекорд в НХЛ
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ
Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ Фото:

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за американский клуб «Вашингтон Кэпиталз», забил свою 895-ю шайбу. Он установи рекорд по голам в НХЛ. URA.RU публикует лучшие голы хоккеиста за карьеру.

Овечкин 6 апреля побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Предыдущий рекордсмен обнял россиянина и поздравил его с триумфом. Видео легендарного броска хоккеиста моментально разлетелось по всему миру. После гола спортсмен обратился к болельщикам, отметив, что рекорд поставили русские.

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Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за американский клуб «Вашингтон Кэпиталз», забил свою 895-ю шайбу. Он установи рекорд по голам в НХЛ. URA.RU публикует лучшие голы хоккеиста за карьеру. Овечкин 6 апреля побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Предыдущий рекордсмен обнял россиянина и поздравил его с триумфом. Видео легендарного броска хоккеиста моментально разлетелось по всему миру. После гола спортсмен обратился к болельщикам, отметив, что рекорд поставили русские.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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