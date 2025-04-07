ВС РФ разгромили площадки запуска дронов ВСУ на правом берегу Днепра

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Российские военные уничтожили площадку для запуска дронов ВСУ на правом берегу Днепра
Российские военные уничтожили площадку для запуска дронов ВСУ на правом берегу Днепра Фото:

Российские военные нанесли массированные удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Армия ВС РФ нанесла массированный удар по военным целям ВСУ на правом берегу Днепра в поселках Казацкое и Веселое. Уничтожены пункты временной дислокации боевиков ВСУ и не менее пяти точек, откуда запускались дроны противника для атак по освобожденной части Херсонской области», — сказал Рогов в беседе с ТАСС .

Целью операции было уничтожение локаций, используемых для атак дронами по территориям, контролируемым российскими силами. Эффективность ударов подчеркивает стратегическую значимость контроля над правобережной частью Херсонской области для дальнейшего обеспечения безопасности в регионе. Месяцем ранее отмечалось, что российские солдаты уже взяли под контроль острова и всю дельту реки Днепр.

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Российские военные нанесли массированные удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «Армия ВС РФ нанесла массированный удар по военным целям ВСУ на правом берегу Днепра в поселках Казацкое и Веселое. Уничтожены пункты временной дислокации боевиков ВСУ и не менее пяти точек, откуда запускались дроны противника для атак по освобожденной части Херсонской области», — сказал Рогов в беседе с ТАСС . Целью операции было уничтожение локаций, используемых для атак дронами по территориям, контролируемым российскими силами. Эффективность ударов подчеркивает стратегическую значимость контроля над правобережной частью Херсонской области для дальнейшего обеспечения безопасности в регионе. Месяцем ранее отмечалось, что российские солдаты уже взяли под контроль острова и всю дельту реки Днепр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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