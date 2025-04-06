Лошкин призвал владельцев летних кафе в Челябинске соблюдать правила торговли

В Челябинске от владельцев летних кафе, которые являются нестационарными торговыми объектами (НТО), потребовали строго соблюдать правила торговли. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.
«С наступлением положительных температур рядом с точками общепита стали открываться летние кафе, напоминающие нестационарные торговые объекты. В них также посетителям предлагают еду и разливают разного рода напитки. Призываю представителей бизнеса руководствоваться правилами уличной розничной торговли и соблюдать их в процессе своей работы», — сообщил Лошкин во время пресс-подхода по итогам аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
В Челябинске со 2 апреля стартовал сезон летних кафе. Открыты летние зоны на крыше в баре Hoppy Mondays, летняя веранда ресторана «Журавлина» и другие.
За решение проблемы НТО в Челябинске плотно взялись в конце 2024 года после визита Генпрокурора РФ Игоря Краснова. В ноябре была создана рабочая группа по правовому регулированию демонтажа НТО. Группа создана при гордуме совместно с администрацией Челябинска. Еще до визита Краснова в Челябинск Лошкин на аппаратном совещании в мэрии выступал с подобной инициативой.
Позднее сложилась негативная практика, когда владельцы НТО обещали демонтировать его, но спустя несколько дней возвращали ларек на место. Лошкин на прошлой неделе распорядился убирать такие объекты вне очереди.
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