В ресторанах Челябинска стартует сезон «летников»

В Челябинске со 2 апреля начинают открываться летние веранды ресторанов и кафе. Как URA.RU сообщили представители общепита, большинство «летников» планируют начать работу до конца апреля.
Открытие летней зоны на крыше в баре Hoppy Mondays запланировано 2 апреля. Летняя веранда ресторана «Журавлина» начнет работу 3 апреля. Зоны со столами начали появляться и у рюмочной «Радио».
Как сообщили в ресторанах «Лаборатория пива» и «Шашлыкофф», запуск летних веранд запланирован к концу апреля. Однако «летники» сети «Вкусно — и точка» начнут работу не раньше мая.
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