В ресторанах Челябинска стартует сезон «летников»

В ресторанах Челябинска стартует сезон летних веранд
© Служба новостей «URA.RU»
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«Летники» начнут открываться в Челябинске со 2 апреля
«Летники» начнут открываться в Челябинске со 2 апреля Фото:

В Челябинске со 2 апреля начинают открываться летние веранды ресторанов и кафе. Как URA.RU сообщили представители общепита, большинство «летников» планируют начать работу до конца апреля.

Открытие летней зоны на крыше в баре Hoppy Mondays запланировано 2 апреля. Летняя веранда ресторана «Журавлина» начнет работу 3 апреля. Зоны со столами начали появляться и у рюмочной «Радио».

Как сообщили в ресторанах «Лаборатория пива» и «Шашлыкофф», запуск летних веранд запланирован к концу апреля. Однако «летники» сети «Вкусно — и точка» начнут работу не раньше мая.

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В Челябинске со 2 апреля начинают открываться летние веранды ресторанов и кафе. Как URA.RU сообщили представители общепита, большинство «летников» планируют начать работу до конца апреля. Открытие летней зоны на крыше в баре Hoppy Mondays запланировано 2 апреля. Летняя веранда ресторана «Журавлина» начнет работу 3 апреля. Зоны со столами начали появляться и у рюмочной «Радио». Как сообщили в ресторанах «Лаборатория пива» и «Шашлыкофф», запуск летних веранд запланирован к концу апреля. Однако «летники» сети «Вкусно — и точка» начнут работу не раньше мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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