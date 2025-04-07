Тюменские рестораны и кафе организовали акции в честь рекорда Алекандра Овечкина

Пять кафе в Тюмени организовали акцию в честь рекорда Александра Овечкина
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Тюменцам нужно назвать код «895»
Тюменцам нужно назвать код «895» Фото:
новость из сюжета
Овечкин побил рекорд Гретцки, забив 895-ю шайбу

В честь достижения рекорда Александра Овечкина в национальной хоккейной лиге, тюменские кафе и рестораны организовали различные акции. Что можно получить в общепите областной столицы, назвав код «895» — материале URA.RU.

«Максим»

В сети гастрокофеен «Максим» в Тюмени не могли упустить такое значимое событие. Назвав код, посетитель получит на выбор кофе или особенный десерт, который на данный момент в разработке. URA.RU не стали раскрывать его особенность, однако уверили, что он вдохновлен рекордом Овечкина. Акция будет действовать с 7 по 13 апреля

«Чум»

В ресторане-музее также решили отпраздновать достижение хоккеиста. За упоминание кода «895» посетитель сможет бесплатно заказать на выбор чай или кофе. Акция продлиться с 7 по 13 апреля 2025 года. 

«Максимыч»

Назвав код, соответствующий количеству забитых шайб Александра Овечкина в НХЛ, тюменцы смогут получить подарок и в этом заведении. Посетителям в честь знаменательного события выдадут стакан кофе.

«Дача»

Аналогичный подарок могут получить и посетители загородного ресторана. За кодовое слово «895» тюменцам бесплатно подадут кофе. В заведении акция продлится до 13 апреля. 

Brews Lee

Азиатская бироварня в Тюмени также присоединилась к общей радости. Общепит организовал следующую акцию: за произнесение кодового слова в заведении тюменцам в подарок нальют пол-литра светлого пива. Акция будет действовать до 10 апреля.

Ранее российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за команду «Вашингтон» в НХЛ, побил рекорд по забитым в лиге шайбам, который долгое время удерживал Уэйн Гретцки. Хоккеист за свою карьеру в лиге отправил в вороте 895 шайб. В достижении этого числа ему также помог и тюменский вратарь.

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В честь достижения рекорда Александра Овечкина в национальной хоккейной лиге, тюменские кафе и рестораны организовали различные акции. Что можно получить в общепите областной столицы, назвав код «895» — материале URA.RU. «Максим» В сети гастрокофеен «Максим» в Тюмени не могли упустить такое значимое событие. Назвав код, посетитель получит на выбор кофе или особенный десерт, который на данный момент в разработке. URA.RU не стали раскрывать его особенность, однако уверили, что он вдохновлен рекордом Овечкина. Акция будет действовать с 7 по 13 апреля «Чум» В ресторане-музее также решили отпраздновать достижение хоккеиста. За упоминание кода «895» посетитель сможет бесплатно заказать на выбор чай или кофе. Акция продлиться с 7 по 13 апреля 2025 года.  «Максимыч» Назвав код, соответствующий количеству забитых шайб Александра Овечкина в НХЛ, тюменцы смогут получить подарок и в этом заведении. Посетителям в честь знаменательного события выдадут стакан кофе. «Дача» Аналогичный подарок могут получить и посетители загородного ресторана. За кодовое слово «895» тюменцам бесплатно подадут кофе. В заведении акция продлится до 13 апреля.  Brews Lee Азиатская бироварня в Тюмени также присоединилась к общей радости. Общепит организовал следующую акцию: за произнесение кодового слова в заведении тюменцам в подарок нальют пол-литра светлого пива. Акция будет действовать до 10 апреля. Ранее российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за команду «Вашингтон» в НХЛ, побил рекорд по забитым в лиге шайбам, который долгое время удерживал Уэйн Гретцки. Хоккеист за свою карьеру в лиге отправил в вороте 895 шайб. В достижении этого числа ему также помог и тюменский вратарь.
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