Тюменские рестораны и кафе организовали акции в честь рекорда Алекандра Овечкина

В честь достижения рекорда Александра Овечкина в национальной хоккейной лиге, тюменские кафе и рестораны организовали различные акции. Что можно получить в общепите областной столицы, назвав код «895» — материале URA.RU.
«Максим»
В сети гастрокофеен «Максим» в Тюмени не могли упустить такое значимое событие. Назвав код, посетитель получит на выбор кофе или особенный десерт, который на данный момент в разработке. URA.RU не стали раскрывать его особенность, однако уверили, что он вдохновлен рекордом Овечкина. Акция будет действовать с 7 по 13 апреля
«Чум»
В ресторане-музее также решили отпраздновать достижение хоккеиста. За упоминание кода «895» посетитель сможет бесплатно заказать на выбор чай или кофе. Акция продлиться с 7 по 13 апреля 2025 года.
«Максимыч»
Назвав код, соответствующий количеству забитых шайб Александра Овечкина в НХЛ, тюменцы смогут получить подарок и в этом заведении. Посетителям в честь знаменательного события выдадут стакан кофе.
«Дача»
Аналогичный подарок могут получить и посетители загородного ресторана. За кодовое слово «895» тюменцам бесплатно подадут кофе. В заведении акция продлится до 13 апреля.
Brews Lee
Азиатская бироварня в Тюмени также присоединилась к общей радости. Общепит организовал следующую акцию: за произнесение кодового слова в заведении тюменцам в подарок нальют пол-литра светлого пива. Акция будет действовать до 10 апреля.
Ранее российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за команду «Вашингтон» в НХЛ, побил рекорд по забитым в лиге шайбам, который долгое время удерживал Уэйн Гретцки. Хоккеист за свою карьеру в лиге отправил в вороте 895 шайб. В достижении этого числа ему также помог и тюменский вратарь.
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