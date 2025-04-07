В Курганской области новый временно исполняющий полномочия главы Притобольного муниципального округа Павел Санкин выступил с важным обращением перед жителями. Чиновник попросил быть осторожными в период жаркой погоды, чтобы не допустить пожаров. Об этом сообщается в соцсетях муниципалитета.
«Уважаемые жители Притобольного округа! На этой неделе ожидается жаркая погода, в связи с чем увеличивается риск пожаров. Обращаюсь к вам с просьбой проявить предельную осторожность и бдительность. Любая искра, непотушенный окурок или костер могут стать причиной трагедии», — сказал в своем обращении Санкин.
Две недели назад на должность была назначена заместитель главы по социальной политике Валентина Кононыхина. Чиновница получала данный пост после отставки предыдущего руководителя округа Фарита Ахметова.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков попросил курганцев ничего не жечь из-за жаркой погоды. Глава региона напомнил, что в случае обнаружения пожара необходимо немедленно звонить по номеру 112. Пожароопасный сезон на территории Курганской области наступил с 5 апреля. Все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».