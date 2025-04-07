Чем в Кургане известен бывший глава округа Хачатурян, которого задержали силовики

Армэн Хачатурян, экс-глава Половинского района Курганской области, вновь оказался в центре внимания после задержания силовиками по подозрению в мошенничестве с землей. Его имя давно ассоциируется как с активной политической карьерой, так и со спорными решениями. Подробности в материале URA.RU.
Политическая карьера: от главы района до кандидата в мэры
Хачатурян возглавлял Половинский район с 2015 по 2020 год. Его избрание стало частью пилотного проекта по изменению системы голосования в регионе. Однако в марте 2020 года он досрочно ушел в отставку, заявив, что не хочет «занимать должность ради статуса» и не видит возможностей для развития района из-за недостатка финансирования. После отставки он остался в политике, став депутатом районной думы, а в 2024 году даже подал документы на пост мэра Кургана. Его программа включала развитие транспорта, поддержку малого бизнеса и участие в федеральных проектах, но позже он снял кандидатуру без объяснения причин.
Бизнес и общественная деятельность
Параллельно с политикой Хачатурян развивал предпринимательские инициативы. С 1999 года он руководил фермерским хозяйством, специализируясь на зерновых и молочном животноводстве. В 2020 году стал соучредителем кооператива «Зауральский фермер», который поставлял продукцию на курганские предприятия, включая «Курганприбор», чтобы сократить цепочку посредников и поддержать местных производителей. Также он управлял ООО «Альфа Ассистент» (бухгалтерские услуги) и благотворительным фондом «Храм Святой Троицы», занимавшимся строительством церкви и помощью участникам СВО. Однако финансовые показатели его компаний к 2024 году были неутешительными: выручка — 4 млн рублей, убыток — 209 тыс. рублей.
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