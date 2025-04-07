Тюменец украл в магазине 51 пачку сливочного масла

В деревне Патрушева (Тюменский район Тюменской области) из продуктового магазина была похищена 51 пачка сливочного масла. Вор попал на камеры видеонаблюдения и теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Тюменской области.
«Задержали по месту жительства ранее судимого за кражу жителя областного центра. Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что в дневное время зашел в торговую точку, сложил в карманы куртки 51 пачку сливочного масла и вышел из магазина, миновав кассу. Похищенное злоумышленник продал, а деньги потратил на личные нужды», — написано на сайте ведомства.
Сумма ущерба составила более семи тысяч рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи — два года лишения свободы.
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