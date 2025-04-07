07 апреля 2025

Тюменец украл в магазине 51 пачку сливочного масла

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцу грозит до двух лет лишения свободы за кражу 51 пачки масла
Тюменцу грозит до двух лет лишения свободы за кражу 51 пачки масла Фото:

В деревне Патрушева (Тюменский район Тюменской области) из продуктового магазина была похищена 51 пачка сливочного масла. Вор попал на камеры видеонаблюдения и теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Тюменской области.

«Задержали по месту жительства ранее судимого за кражу жителя областного центра. Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что в дневное время зашел в торговую точку, сложил в карманы куртки 51 пачку сливочного масла и вышел из магазина, миновав кассу. Похищенное злоумышленник продал, а деньги потратил на личные нужды», — написано на сайте ведомства.

Сумма ущерба составила более семи тысяч рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи — два года лишения свободы.

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В деревне Патрушева (Тюменский район Тюменской области) из продуктового магазина была похищена 51 пачка сливочного масла. Вор попал на камеры видеонаблюдения и теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Тюменской области. «Задержали по месту жительства ранее судимого за кражу жителя областного центра. Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что в дневное время зашел в торговую точку, сложил в карманы куртки 51 пачку сливочного масла и вышел из магазина, миновав кассу. Похищенное злоумышленник продал, а деньги потратил на личные нужды», — написано на сайте ведомства. Сумма ущерба составила более семи тысяч рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи — два года лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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