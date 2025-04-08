Delfi: Британия и Франция ломают головы над миротворческой миссией

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Париж и Лондон прорабатывают варианты отправки миротворцев на Украину
Париж и Лондон прорабатывают варианты отправки миротворцев на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Великобритания и Франция рассматривают различные варианты миротворческой миссии на Украине. Эту информацию подтвердили председатели Объединенного комитета начальников штабов обеих стран, адмирал Энтони Радакин и генерал Тьерри Биркар.

«Нам нужно точно знать, какими будут условия мира, но как военнослужащие мы уже заранее готовимся иметь дело с различными вариантами этих условий», — заявил генерал Биркар. Его слова приводит новостной портал Delfi. Он также отметил, что после переговоров с украинскими представителями, стало ясно, что Киев настроен на мирное завершение конфликта. 

Подготовка к миротворческой миссии включает не только непосредственное размещение сил, но также и обновление потенциала Вооруженных сил Украины. Как отметил генерал Биркар, цель миссии — обеспечить Украине уверенность в возможности восстановления страны как мирного государства.

Рассмотрение вопроса о размещении миротворческих сил на Украине активизировалось после встречи старших офицеров из различных стран в военном штабе на окраине Лондона. На этой встрече обсуждались планы по частичному прекращению огня и детали возможного развертывания международного военного контингента. 

Европейские страны также начали искать альтернативный вариант помощи Киеву вместо отправки миротворцев. В то же время украиснкий лидер Владимир Зеленский попросил ЕС отправить на Украину военный контингент, готовый участвовать в боях. В России же четко дали понять, что размещение миртворцев может привести к столкновению с НАТО, передает «Царьград». 

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Великобритания и Франция рассматривают различные варианты миротворческой миссии на Украине. Эту информацию подтвердили председатели Объединенного комитета начальников штабов обеих стран, адмирал Энтони Радакин и генерал Тьерри Биркар. «Нам нужно точно знать, какими будут условия мира, но как военнослужащие мы уже заранее готовимся иметь дело с различными вариантами этих условий», — заявил генерал Биркар. Его слова приводит новостной портал Delfi. Он также отметил, что после переговоров с украинскими представителями, стало ясно, что Киев настроен на мирное завершение конфликта.  Подготовка к миротворческой миссии включает не только непосредственное размещение сил, но также и обновление потенциала Вооруженных сил Украины. Как отметил генерал Биркар, цель миссии — обеспечить Украине уверенность в возможности восстановления страны как мирного государства. Рассмотрение вопроса о размещении миротворческих сил на Украине активизировалось после встречи старших офицеров из различных стран в военном штабе на окраине Лондона. На этой встрече обсуждались планы по частичному прекращению огня и детали возможного развертывания международного военного контингента.  Европейские страны также начали искать альтернативный вариант помощи Киеву вместо отправки миротворцев. В то же время украиснкий лидер Владимир Зеленский попросил ЕС отправить на Украину военный контингент, готовый участвовать в боях. В России же четко дали понять, что размещение миртворцев может привести к столкновению с НАТО, передает «Царьград». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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