07 апреля 2025

Новый министр собирает свердловских врачей на знакомство в Доме культуры

Представление нового замгубернатора — министра Савиновой пройдет 9 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Татьяна Савинова заняла два ключевых поста в свердловском правительстве 5 апреля
Татьяна Савинова заняла два ключевых поста в свердловском правительстве 5 апреля Фото:
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Отставки в свердловском правительстве при Паслере

Нового свердловского замгубернатора по соцполитике-министра здравоохранения представят медицинскому сообществу по-особенному. Ознакомительная встреча пройдет не в здании минздрава, как в прошлые годы, а в ЦК «Урал» — одной из главных городских площадок. Об этом URA.RU рассказал источник в медицинском сообществе.

«Всех собирают на представление завтра, 9 апреля в ЦК „Урал“. Людей ожидается много, учитывая, что будут главврачи и стоматологий, и других профильных медучреждений. В минздрав точно не войдем, хотя раньше всех собирали именно там», — поделился собеседник.

До Савиновой пост «социального» замгубернатора занимал Павел Креков, а главой минздрава был Андрей Карлов. Оба ушли в отставку после смены власти в регионе — 26 марта врио губернатора Свердловской области был назначен Денис Паслер, с 2019 года руководивший Оренбуржьем.

Савинова последние годы как раз занимала аналогичные должности в оренбургском правительстве, где работала по приглашению Паслера. На работу в Екатеринбурге она вышла с 5 апреля. Что известно о Татьяне Савиновой и чего от нее ждут, в материале URA.RU.

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Нового свердловского замгубернатора по соцполитике-министра здравоохранения представят медицинскому сообществу по-особенному. Ознакомительная встреча пройдет не в здании минздрава, как в прошлые годы, а в ЦК «Урал» — одной из главных городских площадок. Об этом URA.RU рассказал источник в медицинском сообществе. «Всех собирают на представление завтра, 9 апреля в ЦК „Урал“. Людей ожидается много, учитывая, что будут главврачи и стоматологий, и других профильных медучреждений. В минздрав точно не войдем, хотя раньше всех собирали именно там», — поделился собеседник. До Савиновой пост «социального» замгубернатора занимал Павел Креков, а главой минздрава был Андрей Карлов. Оба ушли в отставку после смены власти в регионе — 26 марта врио губернатора Свердловской области был назначен Денис Паслер, с 2019 года руководивший Оренбуржьем. Савинова последние годы как раз занимала аналогичные должности в оренбургском правительстве, где работала по приглашению Паслера. На работу в Екатеринбурге она вышла с 5 апреля. Что известно о Татьяне Савиновой и чего от нее ждут, в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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