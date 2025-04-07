Новый министр собирает свердловских врачей на знакомство в Доме культуры

Нового свердловского замгубернатора по соцполитике-министра здравоохранения представят медицинскому сообществу по-особенному. Ознакомительная встреча пройдет не в здании минздрава, как в прошлые годы, а в ЦК «Урал» — одной из главных городских площадок. Об этом URA.RU рассказал источник в медицинском сообществе.
«Всех собирают на представление завтра, 9 апреля в ЦК „Урал“. Людей ожидается много, учитывая, что будут главврачи и стоматологий, и других профильных медучреждений. В минздрав точно не войдем, хотя раньше всех собирали именно там», — поделился собеседник.
До Савиновой пост «социального» замгубернатора занимал Павел Креков, а главой минздрава был Андрей Карлов. Оба ушли в отставку после смены власти в регионе — 26 марта врио губернатора Свердловской области был назначен Денис Паслер, с 2019 года руководивший Оренбуржьем.
Савинова последние годы как раз занимала аналогичные должности в оренбургском правительстве, где работала по приглашению Паслера. На работу в Екатеринбурге она вышла с 5 апреля. Что известно о Татьяне Савиновой и чего от нее ждут, в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!