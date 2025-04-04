Что известно об уволенном главе свердловского минздрава: справка

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов ушел в отставку. Этот пост он занимал более четырех лет. Биография теперь уже бывшего свердловского министра — в справке URA.RU.
Андрей Карлов родился 13 сентября 1961 года. Образование получил в Свердловском медицинском институте, окончив педиатрический факультет в 1985 году. В 2009 году защитил кандидатскую диссертацию и прошел переподготовку по программе МВА (Master of Business Administration).
В августе 1989 года начал работать хирургом в Детской городской клинической больнице №9. Затем он стал заместителем главврача по хирургии, а в 2006 году уже возглавил учреждение.
За время работы главврачом единожды попал в скандал, когда под Невьянском нашли пластиковые бочки с 50 человеческими эмбрионами. В ходе проверки прокуратура выяснила, что больница Карлова с 2008 по 2010 год передавала биоматериалы для исследований в медицинскую академию без надлежащего учета. В августе 2012-го районная прокуратура вынесла представление Карлову об устранении нарушений федерального законодательства, а его заму по техническим вопросам объявила предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства.
Когда Карлов был главврачом ДГКБ, в ней прошла большая реконструкция отделения восстановительного лечения. На его открытии в 2017 году были гендиректор УГМК Андрей Козицын, тогдашний свердловский губернатор Евгений Куйвашев и замглавы горздрава Екатеринбурга Татьяна Савинова (сменившая его сейчас).
Осенью 2019 года Андрей Карлов стал председателем Медицинской палаты Свердловской области, а в конце июля 2020 года — в разгар пандемии коронавируса — занял пост министра здравоохранения.
Слухи об отставке Карлова начались в 2021-м. Тогда его возможным сменщиком называли главврача горбольницы Каменска-Уральского Роберта Соловьева. В последующие годы источники URA.RU несколько раз сообщали, что свой переход на другую работу Карлов несколько раз обсуждал с Куйвашевым.
«Во-первых, из-за того, что ему тяжело дается работа министра, физически и эмоционально он ее не тянет. Во-вторых, Карлов не хочет, чтобы нынешние проблемы в медицине — не только коронавирусные, но и системные — связывали с его именем», — объяснял ранее источник агентства.
За время работы Карлова министром одной из самых обсуждаемых историй стала борьба родителей Миши Бахтина, страдающего спинальной мышечной атрофией (СМА), за лечение их сына. В 2020 году мальчику начали терапию «Золгенсма» (стоимость одной ампулы — 160 млн рублей). После родители Миши обратились за продолжением лечения с использованием «Рисдиплама», но Областная детская больница и свердловский минздрав отказали им. После двухлетней борьбы и многочисленных судов, в 2024 году, Андрей Карлов согласился на использование «Рисдиплама».
Сталкивался он и с протестами. Например, в Кушве сотрудники скорой помощи обращались к президенту РФ Владимиру Путину, Евгению Куйвашеву и самому Карлову с просьбой поднять зарплаты и увеличить количество кадров. Министр лично приезжал к фельдшерам для решения проблемы. А за месяц до этого главе государства на прямую линию пожаловались на состояние больницы в Рефтинском.
Разговоры об уходе Карлова из минздрава участились после смены свердловского губернатора в конце марта 2025 года. Ходили слухи, что он может возглавить считается сеть областных медцентров «Бонум».
Что известно о пришедшей на место Карлова Савиновой, соратнице нового губернатора Дениса Паслера, — другой в сбойке URA.RU.
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