04 апреля 2025

Что известно об уволенном главе свердловского минздрава: справка

Андрей Карлов покинул пост министра здравоохранения Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Карлов работал в должности с 2020 года
Андрей Карлов работал в должности с 2020 года Фото:

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов ушел в отставку. Этот пост он занимал более четырех лет. Биография теперь уже бывшего свердловского министра — в справке URA.RU.

Андрей Карлов родился 13 сентября 1961 года. Образование получил в Свердловском медицинском институте, окончив педиатрический факультет в 1985 году. В 2009 году защитил кандидатскую диссертацию и прошел переподготовку по программе МВА (Master of Business Administration).

В августе 1989 года начал работать хирургом в Детской городской клинической больнице №9. Затем он стал заместителем главврача по хирургии, а в 2006 году уже возглавил учреждение.

За время работы главврачом единожды попал в скандал, когда под Невьянском нашли пластиковые бочки с 50 человеческими эмбрионами. В ходе проверки прокуратура выяснила, что больница Карлова с 2008 по 2010 год передавала биоматериалы для исследований в медицинскую академию без надлежащего учета. В августе 2012-го районная прокуратура вынесла представление Карлову об устранении нарушений федерального законодательства, а его заму по техническим вопросам объявила предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства.

Когда Карлов был главврачом ДГКБ, в ней прошла большая реконструкция отделения восстановительного лечения. На его открытии в 2017 году были гендиректор УГМК Андрей Козицын, тогдашний свердловский губернатор Евгений Куйвашев и замглавы горздрава Екатеринбурга Татьяна Савинова (сменившая его сейчас).

На должности главы свердловского минздрава Андрея Карлова сменила Татьяна Савинова (справа)
На должности главы свердловского минздрава Андрея Карлова сменила Татьяна Савинова (справа)
Фото:

Осенью 2019 года Андрей Карлов стал председателем Медицинской палаты Свердловской области, а в конце июля 2020 года — в разгар пандемии коронавируса — занял пост министра здравоохранения. 

Слухи об отставке Карлова начались в 2021-м. Тогда его возможным сменщиком называли главврача горбольницы Каменска-Уральского Роберта Соловьева. В последующие годы источники URA.RU несколько раз сообщали, что свой переход на другую работу Карлов несколько раз обсуждал с Куйвашевым.

«Во-первых, из-за того, что ему тяжело дается работа министра, физически и эмоционально он ее не тянет. Во-вторых, Карлов не хочет, чтобы нынешние проблемы в медицине — не только коронавирусные, но и системные — связывали с его именем», — объяснял ранее источник агентства.

За время работы Карлова министром одной из самых обсуждаемых историй стала борьба родителей Миши Бахтина, страдающего спинальной мышечной атрофией (СМА), за лечение их сына. В 2020 году мальчику начали терапию «Золгенсма» (стоимость одной ампулы — 160 млн рублей). После родители Миши обратились за продолжением лечения с использованием «Рисдиплама», но Областная детская больница и свердловский минздрав отказали им. После двухлетней борьбы и многочисленных судов, в 2024 году, Андрей Карлов согласился на использование «Рисдиплама».

Сталкивался он и с протестами. Например, в Кушве сотрудники скорой помощи обращались к президенту РФ Владимиру Путину, Евгению Куйвашеву и самому Карлову с просьбой поднять зарплаты и увеличить количество кадров. Министр лично приезжал к фельдшерам для решения проблемы. А за месяц до этого главе государства на прямую линию пожаловались на состояние больницы в Рефтинском. 

Разговоры об уходе Карлова из минздрава участились после смены свердловского губернатора в конце марта 2025 года. Ходили слухи, что он может возглавить считается сеть областных медцентров «Бонум».

Что известно о пришедшей на место Карлова Савиновой, соратнице нового губернатора Дениса Паслера, — другой в сбойке URA.RU.

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Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов ушел в отставку. Этот пост он занимал более четырех лет. Биография теперь уже бывшего свердловского министра — в справке URA.RU. Андрей Карлов родился 13 сентября 1961 года. Образование получил в Свердловском медицинском институте, окончив педиатрический факультет в 1985 году. В 2009 году защитил кандидатскую диссертацию и прошел переподготовку по программе МВА (Master of Business Administration). В августе 1989 года начал работать хирургом в Детской городской клинической больнице №9. Затем он стал заместителем главврача по хирургии, а в 2006 году уже возглавил учреждение. За время работы главврачом единожды попал в скандал, когда под Невьянском нашли пластиковые бочки с 50 человеческими эмбрионами. В ходе проверки прокуратура выяснила, что больница Карлова с 2008 по 2010 год передавала биоматериалы для исследований в медицинскую академию без надлежащего учета. В августе 2012-го районная прокуратура вынесла представление Карлову об устранении нарушений федерального законодательства, а его заму по техническим вопросам объявила предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства. Когда Карлов был главврачом ДГКБ, в ней прошла большая реконструкция отделения восстановительного лечения. На его открытии в 2017 году были гендиректор УГМК Андрей Козицын, тогдашний свердловский губернатор Евгений Куйвашев и замглавы горздрава Екатеринбурга Татьяна Савинова (сменившая его сейчас). Осенью 2019 года Андрей Карлов стал председателем Медицинской палаты Свердловской области, а в конце июля 2020 года — в разгар пандемии коронавируса — занял пост министра здравоохранения.  Слухи об отставке Карлова начались в 2021-м. Тогда его возможным сменщиком называли главврача горбольницы Каменска-Уральского Роберта Соловьева. В последующие годы источники URA.RU несколько раз сообщали, что свой переход на другую работу Карлов несколько раз обсуждал с Куйвашевым. «Во-первых, из-за того, что ему тяжело дается работа министра, физически и эмоционально он ее не тянет. Во-вторых, Карлов не хочет, чтобы нынешние проблемы в медицине — не только коронавирусные, но и системные — связывали с его именем», — объяснял ранее источник агентства. За время работы Карлова министром одной из самых обсуждаемых историй стала борьба родителей Миши Бахтина, страдающего спинальной мышечной атрофией (СМА), за лечение их сына. В 2020 году мальчику начали терапию «Золгенсма» (стоимость одной ампулы — 160 млн рублей). После родители Миши обратились за продолжением лечения с использованием «Рисдиплама», но Областная детская больница и свердловский минздрав отказали им. После двухлетней борьбы и многочисленных судов, в 2024 году, Андрей Карлов согласился на использование «Рисдиплама». Сталкивался он и с протестами. Н апример, в Кушве сотрудники скорой помощи обращались к президенту РФ Владимиру Путину , Евгению Куйвашеву и самому Карлову с просьбой поднять зарплаты и увеличить количество кадров. Министр лично приезжал к фельдшерам для решения проблемы. А за месяц до этого главе государства на прямую линию пожаловались на состояние больницы в Рефтинском.  Разговоры об уходе Карлова из минздрава участились после смены свердловского губернатора в конце марта 2025 года. Ходили слухи, что он может возглавить считается сеть областных медцентров «Бонум». Что известно о пришедшей на место Карлова Савиновой, соратнице нового губернатора Дениса Паслера, — другой в сбойке URA.RU.
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