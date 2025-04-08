«Об этом нужно предупреждать»: телеведущий обнародовал печальную правду о Кадышевой

Певица Надежда Кадышева, переживающая новую волну популярности, хоть и собирает аншлаги на концертах, но при этом не до конца честна со зрителями. Телеведущий Георгий Иващенко в беседе с URA.RU рассказал, что на своих выступлениях народница никогда не поет сама.
«Надежда Никитична не поет вживую. И это очень обидно, исходя из того, что сейчас она очень популярна в нашей стране. В свое время Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и многие другие артисты собирались в Думе и предлагали законопроекты, по которым на афишах должна быть указана надпись, что концерт проходит с использованием фонограммы. Но воз и ныне там», — говорит телеведущий.
Иващенко считает, что складывается не очень красивая ситуация в российском шоу-бизнесе. С одной стороны, мэтры эстрады настаивают, чтобы молодые артисты работали живьем, что, впрочем, логично, как минимум в качестве уважения к зрителю. А одновременно с этим, с другой стороны, сами же народные любимцы, которые десятилетиями выступают на сцене, работают под фонограмму.
Несмотря на этот факт, достать билет на концерты Надежды Кадышевой — то еще приключение. На фоне новой волны популярности в соцсетях, народница собирает аншлаги, а ее гонорары на корпоративы значительно повысились.
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