Цифра с пятью нулями: стало известно, сколько за 6 дней Пугачева заработала на военных песнях

Продюсер Дворцов: Пугачева заработала на военных песнях сотни тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алла Пугачева удивила общественность
Алла Пугачева удивила общественность Фото:

Певица Алла Пугачева меньше недели назад выпустила две военные песни, а уже сейчас можно предварительно оценить размер заработка певицы. Опубликованные на площадке YouTube композиции принесли певице сотни тысяч рублей. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил продюсер Сергей Дворцов.

«На сегодняшний день "Мама" и "Поцелуи войны" набрали более 2,7 миллионов прослушиваний на YouTube. Там действует монетизация, как и на других цифровых музыкальных площадках. Соответственно, только на западной платформе Пугачева могла заработать приблизительно около 200-300 тысяч рублей», — пояснил Дворцов.

В настоящий момент пользователи, у которых канал зарегистрирован в России, не могут монетизировать свой контент. Однако Пугачева с семьей уже три года живут на Кипре и в Израиле, там с этим проблем нет.

Алла Пугачева внезапно для многих выпустила две военные песни. Композиции пришлись по душе многим пользователям, которые отметили проникновенность текстов и подачи материала. Сама Алла Борисовна никак не прокомментировала, зачем и по случаю чего она записала эти работы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певица Алла Пугачева меньше недели назад выпустила две военные песни, а уже сейчас можно предварительно оценить размер заработка певицы. Опубликованные на площадке YouTube композиции принесли певице сотни тысяч рублей. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил продюсер Сергей Дворцов. В настоящий момент пользователи, у которых канал зарегистрирован в России, не могут монетизировать свой контент. Однако Пугачева с семьей уже три года живут на Кипре и в Израиле, там с этим проблем нет. Алла Пугачева внезапно для многих выпустила две военные песни. Композиции пришлись по душе многим пользователям, которые отметили проникновенность текстов и подачи материала. Сама Алла Борисовна никак не прокомментировала, зачем и по случаю чего она записала эти работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...