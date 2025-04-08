Цифра с пятью нулями: стало известно, сколько за 6 дней Пугачева заработала на военных песнях

Певица Алла Пугачева меньше недели назад выпустила две военные песни, а уже сейчас можно предварительно оценить размер заработка певицы. Опубликованные на площадке YouTube композиции принесли певице сотни тысяч рублей. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил продюсер Сергей Дворцов.
«На сегодняшний день "Мама" и "Поцелуи войны" набрали более 2,7 миллионов прослушиваний на YouTube. Там действует монетизация, как и на других цифровых музыкальных площадках. Соответственно, только на западной платформе Пугачева могла заработать приблизительно около 200-300 тысяч рублей», — пояснил Дворцов.
В настоящий момент пользователи, у которых канал зарегистрирован в России, не могут монетизировать свой контент. Однако Пугачева с семьей уже три года живут на Кипре и в Израиле, там с этим проблем нет.
Алла Пугачева внезапно для многих выпустила две военные песни. Композиции пришлись по душе многим пользователям, которые отметили проникновенность текстов и подачи материала. Сама Алла Борисовна никак не прокомментировала, зачем и по случаю чего она записала эти работы.
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