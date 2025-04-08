Трамп обеднел на 500 млн долларов после введения пошлин

Состояние американского президента Дональда Трампа сократилось на 500 миллионов долларов после объявления о введении новых таможенных пошлин. Это следует из последнего отчета журнала Forbes. Там отметили, что спровоцировано это падением стоимости акций, принадлежащих его компаниям.
«Состояние Трампа сократилось на 500 миллионов долларов, поскольку пошлины подрывают мировую экономику», — пишет Трамп. Снижение стоимости акций компаний, принадлежащих Трампу, стало ключевой причиной потери его капитала. Сообщается, что состояние американского лидера, некогда исчислявшееся в 4,7 млн долларов, достигло 4,2 млн долларов.
Издание уточнило, что акции Trump Media and Technology Group упали на 8%. Это привело к уменьшению капитализации компании на 170 миллионов долларов. Потери понесли и активы главы США в секторах недвижимости и услуг.
Ранее Трамп развязал торговую войну. Введение пошлин отразилось на мировой экономической арене. Решение американского лидера вызвало колебания на финансовых рынках, заставив инвесторов пересмотреть стратегии и увеличить спрос на золото.
Торговые пошлины на товары из Китая составляют 34%. Также введены другие пошлины на еще 184 страны. Россия в списке отсутствует.
На фоне решения Трампа, в США прошли массовые акции протеста, насчитывающие более 1200 мероприятий. В Конгрессе заговорили об инициативе по началу процедуры импичмента в отношении Трампа. Что происходило в Штатах, чем недовольны люди — в материале URA.RU.
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