«Сопротивляйтесь, будто в Белом доме фашисты»: в США проходят протесты против Трампа под лозунгом «руки прочь»

В США проходят митинги из-за решений Трампа, в 50 штатах люди вышли с антиправительственными лозунгами Фото: Official White House / Shealah Craighead Более 1200 демонстраций против президента США Дональда Трампа и американского миллиардера Илона Маска проходят с 5 апреля по всей стране. Организаторы акций — это 150 различных групп, включая организации по защите гражданских прав, профсоюзы и прочие объединения. Об этом сообщили ведущие информационные агентства AP, Reuters и AFP. Тем временем в Конгрессе США хотят выдвинуть импичмент Трампу. Соответствующее решение высказал член палаты представителей США от демократической партии Эл Грин. Ожидалось, что самой крупной акцией протеста станет митинг у Национального Молла в Вашингтоне. Дополнительными площадками для проведения демонстраций стали районы возле капитолиев и другие значимые места в каждом из 50 штатов США. Что происходит в Штатах, чем недовольны люди — в материале URA.RU. ЛГБТ* хочет остановить «злую администрацию» Трампа Действия Трампа спровоцировали митинги по США Фото: Official White House / Shealah Craighead В США начались митинги против Трампа и его администрации. Акции против правительства организовали 150 различных групп, в число которых вошли организации по защите гражданских прав, профсоюзы, объединения ЛГБТК+ (организация ЛГБТ признана экстремистской и запрещена в РФ), ветеранов и активистов, работавших на выборах. Об этом сообщили ведущие информационные агентства AP, Reuters и AFP. «Фашизм обитает в Белом доме. Сопротивляйтесь!» Протестующие в Вашингтоне развернули баннеры с надписью «Руки прочь!» и держали плакаты с лозунгами «Не мой президент!» и «Остановите зло». Граждане выразили тревогу по поводу разрушения демократических институтов в стране. На собрании, организованном гражданской инициативой Indivisible под названием Hands Off, были выдвинуты лозунги: «Сопротивляйтесь, как будто на дворе нацистская Германия 1938 года» и «Фашизм жив и здоров и обитает в Белом доме». На мероприятии выступили представители различных организаций и членов Конгресса от Демократической партии. «Власть народу»: демонстранты по всем Штатам НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ «Торговая война» Китая и США набирает обороты: повлияют ли введенные пошлины на экономику России Во всех 50 штатах США прошли демонстрации. Самый масштабный митинг состоялся в столице страны, Вашингтоне, где по данным организаторов собралось около 20 тысяч участников. Там на митинге выступили законодатели от Демократической партии с речами о влиянии богатых доноров Трампа, среди которых лидирующим оказался Маск. Толпы людей можно было наблюдать в Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго и Лос-Анджелесе. В Лос-Анджелесе участники акции прошли маршем вдоль маршрута длиной в одну милю до здания мэрии. Демонстранты выкрикивали лозунги «Власть народу» и несли плакаты с такими надписями, как «Руки прочь от образования» и «Сопротивляйтесь, сопротивляйтесь». В Бостоне протестующие вышли на улицы из-за недовольства в ответ на иммиграционные действия действующей администрации. По словам протестантов, некоторых студентов из американских университетов арестовали и депортировали из-за иммиграционных рейдов, передает BBC. «Руки прочь!»: бастуют не только США Протесты также прошли в Париже, Риме и Лондоне. Также демонстрации были запланированы в Мексике и в Канаде. В Лондоне протестующие вышли с плакатами: «WTAF Америка?», «Хватит причинять боль людям» и «Он идиот». Люди скандировали «руки прочь от Канады», «руки прочь от Гренландии» и «руки прочь от Украины». Чем недовольны американцы НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Торговая война Трампа дает первые плоды: на что пришлось пойти миру ради спасения экономики Тысячи людей выражают недовольство действиями администрации Трампа. Граждане вышли на улицы городов, чтобы выразить свое несогласие с рядом политических решений, включая: Масштабные увольнения среди государственных служащих, вызванные реформами Дональда Трампа в государственном аппарате;

Ужесточение миграционной политики, в рамках которой президент Трамп анонсировал массовые депортации нелегальных мигрантов, приступив к их осуществлению;

Введение таможенных пошлин, охватывающих множество стран, что мы обсуждали в предыдущих публикациях;

А также другие актуальные темы, касающиеся ситуации в Палестине и Израиле и прав ЛГБТ* сообщества. Требования организаторов митингов Организаторы митинга выдвинули три основных требования: прекратить доминирование миллиардеров и всепроникающую коррупцию в администрации президента Трампа, а также остановить сокращение федерального финансирования программ Medicaid, социального обеспечения и других важных инициатив, на которые опираются работники. Третье требование организаторов — прекратить агрессивные действия против иммигрантов, трансгендерных людей (относятся к движению ЛГБТ*) и других общественных групп, пишет CNN. Протесты под флагом Украины Во время облачной погоды демонстранты развернули множество плакатов и, в отдельных случаях, украинские флаги. Демонстранты выразили свое неодобрение курса администрации, направленного на налаживание дружественных связей с Россией, сообщает The Guardian. Как в США реагируют на протесты Могут протестовать, сколько хотят Исполняющий обязанности главы иммиграционной полиции США (ICE) Том Хоуман критически высказался о протестующих в интервью каналу Fox News. Он заявил, что демонстрации и митинги не имеют значения. «Они могут протестовать у пустующего дома, сколько хотят… Протесты и митинги ничего не значат. Так что пусть идут и реализуют свои права согласно Первой поправке [свободу слова]. Это ничего не изменит», — заявил Хоуман во время интервью BBC. Трамп в это время играл в гольф, пока его рейтинги падают Дональд Трамп играл в гольф, пока проходили протесты по всем США Фото: Official White House / Shealah Craighead В субботу у Дональда Трампа не было запланированных публичных выступлений. Президент США провел день, играя в гольф на своем курорте Мар-а-Лаго, и планирует продолжить игру также в воскресенье, пишет BBC. Согласно опросу, проведенному Reuters/Ipsos и опубликованному на этой неделе, уровень одобрения действий президента упал до 43%, что является минимальным показателем с начала его второго президентского срока в январе. На момент его инаугурации 20 января уровень одобрения составлял 47%. Там же отмечено, что только 37% американцев поддерживают его экономическую политику. Кроме того, стратегия президента по снижению стоимости жизни в США находит поддержку лишь у 30% респондентов, передает BBC. «Не заслужил быть президентом»: импичмент Трампу в течение месяца Член палаты представителей США Эл Грин (демократ от Техаса) объявил о своем намерении в течение следующих 30 дней выдвинуть статьи импичмента против президента Дональда Трампа. Об этом Грин заявил на антитрамповском митинге в Вашингтоне, подчеркнув, что по его мнению президент «не заслуживает» занимать исполнительную должность. Во время своего выступления на митинге Грин также отметил влияние президента Трампа на ключевые государственные институты, передает The Hill. Демократ выразил надежду, что Сенат США на этот раз поддержит процесс импичмента, который он планирует инициировать. Он призвал присутствующих на митинге активно поддерживать его инициативу, подчеркнув необходимость ответственности за действия президента перед народом. Барак Обама призывает быть готовым к жертвам Барак Обама высказался о протестах, призывая быть готовым к жертвам Фото: wikipedia.org Бывший президент США Барак Обама выступил с призывом к американцам, колледжам и юридическим фирмам активно противостоять политике Трампа. Он подчеркнул необходимость быть готовыми к жертвам ради защиты демократических ценностей. Бывший президент США подчеркнул, что теперь наступило время для реальных действий и возможных жертв в борьбе за эти принципы, передает MK.RU. Обама также выразил опасения по поводу действий администрации Трампа, которые могут подорвать международный порядок, установленный после Второй мировой войны, и провести внутриполитические изменения, ослабляющие демократические институты. Он призвал всех к активной позиции и защите основополагающих свобод и законов. *Организация ЛГБТ признана экстремистской и запрещена в РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

