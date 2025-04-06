«Руки прочь от свободной Америки»: все 50 штатов выступили единым фронтом против Трампа. Фоторепортаж

В Конгрессе США в течение 30 дней хотят выдвинуть импичмент Трампу
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В США тысячи недовольных политикой Трампа вышли на митинги и демонстрации
В США тысячи недовольных политикой Трампа вышли на митинги и демонстрации Фото:

С 5 апреля по всему США проходят массовые акции протеста, насчитывающие более 1200 мероприятий, направленных против президента Дональда Трампа и американского бизнесмена Илона Маска. Митинги организовали около 150 разнообразных групп, включая защитников гражданских прав, профсоюзы и другие ассоциации. Параллельно, в Конгрессе США намечается инициатива по началу процедуры импичмента в отношении Трампа, которую предложил представитель от Демократической партии Эл Грин. Что происходит в США — в материале URA.RU.

Площадками для проведения демонстраций стали районы возле капитолиев и другие значимые места в каждом из 50 штатов США. Протестующие вышли с баннерами «Руки прочь!», и плакатами с лозунгами «Не мой президент!» и «Остановите зло».

Самый масштабный митинг состоялся в Вашингтоне. Там на демонстрации вышли около 20 тысяч участников. 

Организаторы митингов требуют прекратить доминирование миллиардеров и всепроникающую коррупцию в администрации президента Трампа и остановить сокращение федерального финансирования программ Medicaid, социального обеспечения и других важных инициатив. Также они хотят, чтобы в США прекратились агрессивные действия против иммигрантов, людей, относящихся к движению ЛГБТ* (организация ЛГБТ признана экстремистской и запрещена в РФ) и других общественных групп.

*Организация ЛГБТ признана экстремистской и запрещена в РФ

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С 5 апреля по всему США проходят массовые акции протеста, насчитывающие более 1200 мероприятий, направленных против президента Дональда Трампа и американского бизнесмена Илона Маска. Митинги организовали около 150 разнообразных групп, включая защитников гражданских прав, профсоюзы и другие ассоциации. Параллельно, в Конгрессе США намечается инициатива по началу процедуры импичмента в отношении Трампа, которую предложил представитель от Демократической партии Эл Грин. Что происходит в США — в материале URA.RU. Площадками для проведения демонстраций стали районы возле капитолиев и другие значимые места в каждом из 50 штатов США. Протестующие вышли с баннерами «Руки прочь!», и плакатами с лозунгами «Не мой президент!» и «Остановите зло». Самый масштабный митинг состоялся в Вашингтоне. Там на демонстрации вышли около 20 тысяч участников.  Организаторы митингов требуют прекратить доминирование миллиардеров и всепроникающую коррупцию в администрации президента Трампа и остановить сокращение федерального финансирования программ Medicaid, социального обеспечения и других важных инициатив. Также они хотят, чтобы в США прекратились агрессивные действия против иммигрантов, людей, относящихся к движению ЛГБТ* (организация ЛГБТ признана экстремистской и запрещена в РФ) и других общественных групп. *Организация ЛГБТ признана экстремистской и запрещена в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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