С 5 апреля по всему США проходят массовые акции протеста, насчитывающие более 1200 мероприятий, направленных против президента Дональда Трампа и американского бизнесмена Илона Маска. Митинги организовали около 150 разнообразных групп, включая защитников гражданских прав, профсоюзы и другие ассоциации. Параллельно, в Конгрессе США намечается инициатива по началу процедуры импичмента в отношении Трампа, которую предложил представитель от Демократической партии Эл Грин. Что происходит в США — в материале URA.RU.
Площадками для проведения демонстраций стали районы возле капитолиев и другие значимые места в каждом из 50 штатов США. Протестующие вышли с баннерами «Руки прочь!», и плакатами с лозунгами «Не мой президент!» и «Остановите зло».
Самый масштабный митинг состоялся в Вашингтоне. Там на демонстрации вышли около 20 тысяч участников.
Организаторы митингов требуют прекратить доминирование миллиардеров и всепроникающую коррупцию в администрации президента Трампа и остановить сокращение федерального финансирования программ Medicaid, социального обеспечения и других важных инициатив. Также они хотят, чтобы в США прекратились агрессивные действия против иммигрантов, людей, относящихся к движению ЛГБТ* (организация ЛГБТ признана экстремистской и запрещена в РФ) и других общественных групп.
*Организация ЛГБТ признана экстремистской и запрещена в РФ
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