Штраф хирургу и СИЗО для бывшего мэра: главное за день 8 апреля в Кургане

В Кургане активно обсуждают задержание и арест нового фигуранта дела о махинациях с землей в Варгашинском округе. Еще одним обвиняемым стал экс-глава Половинского округа Армэн Хачатурян. Следователи добились его ареста. Об этом и других событиях 8 апреля — в дайджесте URA.RU.
Новый начальник в депстрое
В департаменте строительства, государственной экспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области произошли кадровые изменения. На пост начальника управления строительства назначен Владимир Бражнов, ранее исполнявший обязанности заместителя начальника данного управления.
Владимир Бражнов уже зарекомендовал себя в структуре департамента. До своего нового назначения он возглавлял отдел бюджетного строительства в качестве заместителя начальника управления строительства.
Прговор по громкому делу хирурга Руденко
Курганский городской суд вынес вердикт по делу врача-сосудистого хирурга Андрея Руденко. Он был оправдан по обвинению в получении взятки, однако признан виновным в мошенничестве и к нему применена мера наказания в виде штрафа. Суд назначил мужчине штраф в размере 200 тысяч рублей. Супруге Руденко будут возвращены драгоценности, которые были изъяты и арестованы во время обысков в их доме.
Силовики задержали и добились ареста экс-мэра
Экс-главу Половинского района (Курганская область) Армэна Хачатуряна отправили в СИЗО на два месяца.
Хачатуряну избрали меру пресечения. Его отправили в СИЗО на два месяца по 2 июня. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе Курганского городского суда.
О задержании бывшего чиновника стало известно 7 апреля. Силовики провели обыски у Хачатуряна. Его подозревают в мошенничестве с землей.
Тюремный срок экс-госинспектору из Шатрово
В Шатровском районном суде оглашен вердикт в отношении бывшего сотрудника Гостехнадзора Александра Вяткина, который признан виновным в преступной деятельности, связанной с получением взяток и служебным подлогом. Суд установил, что с июня 2020 года по март 2023 года Вяткин незаконно выдавал удостоверения тракториста-машиниста без необходимого обучения и экзаменов, внося при этом недостоверную информацию в базу данных. Было изготовлено 70 поддельных удостоверений, за что он получал денежное вознаграждение. Помощь в поиске клиентов ему оказывали жители соседней Свердловской области.
Суд приговорил Александра Вяткина к трехлетнему лишению свободы в колонии строгого режима, а также к оплате штрафа в размере одного миллиона рублей.
Отмена межрайонного автобуса
Автобусный рейс 574 «Курган — Ошурково» через Варгаши, пользующийся высокой популярностью среди пассажиров Курганской области, был прекращен. Согласно сообщению telegram-канала «Курганский транспорт», загрузка на данном маршруте регулярно достигала более 80%.
Отмена маршрута произошла после того, как в течение трех последовательных дней рейсы не выполнялись без объяснения причин. Несмотря на высокий спрос на этот междугородний маршрут, вероятность найти нового перевозчика минимальна, учитывая особенности расписания, включая ночную стоянку в Ошурково.
Звездные артисты для концерта 9 Мая
В Кургане, в рамках празднования Дня Победы, запланированы выступления известных исполнителей. Как сообщает пресс-служба правительства Курганской области, вечерняя программа 9 мая будет включать концерты Заслуженного артиста России Виктора Сорокина и популярной группы «Партизаны FM». На мероприятии также ожидаются выступления других артистов. Концерты пройдут с соблюдением мер безопасности.
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Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».