Сын Трампа обвинил Украину в организации покушения на президента США

Украина не стала рассказывать о том, что обвиняемый в покушении на президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут за месяц до своего задержания пытался купить на Украине оружие. Об этом заявил сын американского лидера Дональд Трамп -младший.
«Тот факт, что они (Украина — прим. URA.RU), по-видимому, не сказали нам, что этот социопат (Райан Раут — прим. URA.RU) буквально пытался купить у них оружие, чтобы убить моего отца, кажется гораздо более серьезным делом. Интересно, почему?!?» — написал сын Трампа на своей странице в соцсети X.
Первая попытка убийства Трампа произошла 13 июля, когда стрелок промахнулся, и пуля задела его правое ухо. Он сделал пять выстрелов, в результате которых один человек погиб, а еще двое получили тяжелые ранения.
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