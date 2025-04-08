08 апреля 2025

Сын Трампа обвинил Украину в организации покушения на президента США

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Попытавшийся убить Трампа хотел купить оружие на Украине
Попытавшийся убить Трампа хотел купить оружие на Украине Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

Украина не стала рассказывать о том, что обвиняемый в покушении на президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут за месяц до своего задержания пытался купить на Украине оружие. Об этом заявил сын американского лидера Дональд Трамп -младший. 

«Тот факт, что они (Украина — прим. URA.RU), по-видимому, не сказали нам, что этот социопат (Райан Раут — прим. URA.RU) буквально пытался купить у них оружие, чтобы убить моего отца, кажется гораздо более серьезным делом. Интересно, почему?!?» — написал сын Трампа на своей странице в соцсети X. 

Первая попытка убийства Трампа произошла 13 июля, когда стрелок промахнулся, и пуля задела его правое ухо. Он сделал пять выстрелов, в результате которых один человек погиб, а еще двое получили тяжелые ранения.

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Украина не стала рассказывать о том, что обвиняемый в покушении на президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут за месяц до своего задержания пытался купить на Украине оружие. Об этом заявил сын американского лидера Дональд Трамп -младший.  «Тот факт, что они (Украина — прим. URA.RU), по-видимому, не сказали нам, что этот социопат (Райан Раут — прим. URA.RU) буквально пытался купить у них оружие, чтобы убить моего отца, кажется гораздо более серьезным делом. Интересно, почему?!?» — написал сын Трампа на своей странице в соцсети X.  Первая попытка убийства Трампа произошла 13 июля, когда стрелок промахнулся, и пуля задела его правое ухо. Он сделал пять выстрелов, в результате которых один человек погиб, а еще двое получили тяжелые ранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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