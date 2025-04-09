Посол Израиля примет участие в параде Победы

Посол Израиля в России Симона Гальперин подтвердила свое участие в параде, посвященном Дню Победы, который пройдет 9 мая в Москве. Об этом она сообщила во время общения с журналистами.
«Я там буду», — передает слова Симоны Гальперин РИА Новости. Помимо будущего участия в параде, Гальперин также приняла участие в мероприятии Федерации еврейских общин России, посвященном освобождению российского гражданина Александра Труфанова из плена.
Сам Израиль также будет праздновать 9 мая. Как сообщил Бен Цви, так как это такой же праздник для них, как и для остальных стран СНГ.
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