Посол Израиля примет участие в параде Победы

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Симона Гальперин подтвердила свое участие в параде Победы в 2025 году
Симона Гальперин подтвердила свое участие в параде Победы в 2025 году Фото:

Посол Израиля в России Симона Гальперин подтвердила свое участие в параде, посвященном Дню Победы, который пройдет 9 мая в Москве. Об этом она сообщила во время общения с журналистами.

«Я там буду», — передает слова Симоны Гальперин РИА Новости. Помимо будущего участия в параде, Гальперин также приняла участие в мероприятии Федерации еврейских общин России, посвященном освобождению российского гражданина Александра Труфанова из плена.

Сам Израиль также будет праздновать 9 мая. Как сообщил Бен Цви, так как это такой же праздник для них, как и для остальных стран СНГ.

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Посол Израиля в России Симона Гальперин подтвердила свое участие в параде, посвященном Дню Победы, который пройдет 9 мая в Москве. Об этом она сообщила во время общения с журналистами. «Я там буду», — передает слова Симоны Гальперин РИА Новости. Помимо будущего участия в параде, Гальперин также приняла участие в мероприятии Федерации еврейских общин России, посвященном освобождению российского гражданина Александра Труфанова из плена. Сам Израиль также будет праздновать 9 мая. Как сообщил Бен Цви, так как это такой же праздник для них, как и для остальных стран СНГ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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