Над регионами РФ сбили 160 беспилотников ВСУ: карта ночной атаки

В ночь на 9 апреля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 160 украинских беспилотников. Основной удар пришелся на Краснодарский край, где было уничтожено 67 БПЛА. О том, какие еще субъекты попали под удар украинских дронов и к каким последствиям это привело — в материале URA.RU.
Краснодарский край
Дежурные средства ПВО в Краснодарском крае успешно перехватили и уничтожили 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Никто не пострадал.
Ростовская область
В Ростовской области силы ПВО перехватили и уничтожили 29 беспилотников. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что атаки дронов произошли в девяти районах. Один из беспилотников не смог достичь своей цели, застряв на бельевых веревках многоквартирного дома. Эвакуация жильцов была проведена на всякий случай, но пострадавших нет. Это был дрон-камикадзе R15, которые запускаются с катапульты и могут пролететь до 700 километров с боевой нагрузкой до трех килограммов. В Зернограде произошел инцидент, когда обломки дронов повредили кровлю гаража и жилого дома.
Республика Северная Осетия
В Северной Осетии уничтожено 15 беспилотников. Глава региона Сергей Меняйло сообщил, что атака произошла в районе Моздока, и благодаря действиям ПВО жертв и разрушений удалось избежать. В регионе действовал режим предупреждения о беспилотной угрозе, а ночью работа аэропорта во Владикавказе была приостановлена. Также ограничения коснулись и аэропорта в Грозном, расположенном в соседней Республике Чечня. Впоследствии все принятые меры были отменены.
Нижегородская область
По данным Минобороны, над территорией региона уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Больше подробностей не приводится.
Воронежская область
Над территорией Воронежской области были уничтожены 11 БПЛА. Информация была предоставлена Минобороны РФ.
Курская область
В Курской области ПВО перехватили десять дронов. Власти региона призывали граждан соблюдать осторожность.
Белгородская область
Согласно опубликованной информации, в Белгородской области было зафиксировано уничтожение пяти беспилотников. Местные власти также призывают жителей придерживаться мер безопасности.
Республика Крым
На территории Республики Крым произошло уничтожение трех беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
Пензенская область
В Пензенской области были перехвачены два БПЛА. Об этом говорится в заявлении Минобороны.
Саратовская область
В Саратовской области власти ночью объявляли об угрозе атаки БПЛА. Спустя несколько часов появилась информация, что над регионом сбили один беспилотник.
Орловская область и Ставропольский край
Над Орловской и Ставропольским краем было уничтожено по одному беспилотнику. Об этом рассказали в Минобороны.
Оренбургская область
Силы ПВО предотвратили атаку БПЛА на военный аэродром. Жертв и повреждений нет. С 6:30 до 7:05 мск было перехвачено и уничтожено четыре украинских беспилотника.
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