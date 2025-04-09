В селе Горналь и хуторе Олешня, расположенных в Курской области, продолжаются интенсивные боевые действия. Об этом рассказали в российских силовых структурах.
«В Горнале и Олешне продолжаются ожесточенные бои», — передает слова источника ТАСС. Там добавили, что действия российских бойцов приводят к серьезным потерям в рядах ВСУ, в частности десантно-штурмовых бригад и 132-го разведывательного батальона.
В Сумской области украинская армия предприняла неудачную контратаку в районе Веселовки. В результате комплексного огневого поражения она понесла значительные потери.
Российская группировка «Север» начала штурм сел Горналь и Олешня в Курской области 8 апреля. Эти населенные пункты последние под контролем украинских войск в регионе. ВСУ понесли значительные потери, а российские силы начали эвакуацию гражданского населения в безопасные области. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о близком разгроме ВСУ в регионе, выразив веру в победу российских войск.
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