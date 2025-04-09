ТАСС: в Олешне и Горнале в Курской области идут интенсивные бои

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В Сумской области ВСУ предприняли попытку контратаки
В Сумской области ВСУ предприняли попытку контратаки Фото:
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ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

В селе Горналь и хуторе Олешня, расположенных в Курской области, продолжаются интенсивные боевые действия. Об этом рассказали в российских силовых структурах.

«В Горнале и Олешне продолжаются ожесточенные бои», — передает слова источника ТАСС. Там добавили, что действия российских бойцов приводят к серьезным потерям в рядах ВСУ, в частности десантно-штурмовых бригад и 132-го разведывательного батальона.

В Сумской области украинская армия предприняла неудачную контратаку в районе Веселовки. В результате комплексного огневого поражения она понесла значительные потери.

Российская группировка «Север» начала штурм сел Горналь и Олешня в Курской области 8 апреля. Эти населенные пункты последние под контролем украинских войск в регионе. ВСУ понесли значительные потери, а российские силы начали эвакуацию гражданского населения в безопасные области. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о близком разгроме ВСУ в регионе, выразив веру в победу российских войск. 

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В селе Горналь и хуторе Олешня, расположенных в Курской области, продолжаются интенсивные боевые действия. Об этом рассказали в российских силовых структурах. «В Горнале и Олешне продолжаются ожесточенные бои», — передает слова источника ТАСС. Там добавили, что действия российских бойцов приводят к серьезным потерям в рядах ВСУ, в частности десантно-штурмовых бригад и 132-го разведывательного батальона. В Сумской области украинская армия предприняла неудачную контратаку в районе Веселовки. В результате комплексного огневого поражения она понесла значительные потери. Российская группировка «Север» начала штурм сел Горналь и Олешня в Курской области 8 апреля. Эти населенные пункты последние под контролем украинских войск в регионе. ВСУ понесли значительные потери, а российские силы начали эвакуацию гражданского населения в безопасные области. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о близком разгроме ВСУ в регионе, выразив веру в победу российских войск. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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