Курганского экс-главу Хачатуряна подозревают в давлении на свидетеля по делу о махинации с землей

Арестованный экс-глава Половинского округа Армэн Хачатурян мог принимать участие в давлении на свидетеля по делу о махинациях с землей. Об этом URA.RU узнало на суде по избранию меры пресечения в отношении бизнесмена Вардана Саргисяна.
«Органы предварительного следствия имеют неоспоримые сведения о том, что Саргисян через Хачатуряна пытался оказать давление на свидетеля Л.», — сообщила следователь на заседании суду. Следователи сделали подобные выводы после обысков в офисе Хачатуряна, который также являлся свидетелем по делу о махинациях с землей в Варгашинском округе.
По информации, прозвучавшей в суде, во время обысков у Хачатуряна был обнаружен протокол допроса другого свидетеля. Мужчина является руководителем одной из госорганизаций, выполняющих анализ сельхозработ и почвы. Протокол допроса якобы был передан Хачатуряном бизнесмену Саргисяну, а затем получен с некими пометками — следствие посчитало это вероятной подготовкой к давлению на свидетеля.
Экс-чиновник, а ныне бизнесмен Хачатурян был задержан 3 апреля. Спустя день его отправили в СИЗО по ходатайству следователей. Мужчину обвиняют в мошенничестве в составе группы лиц и участии в организованной группировке.
Хлебопроизводитель Саргисян попал в СИЗО по обвинению в пособничестве превышению должностных полномочий. Он был задержан после агроскандала в Варгашинском округе, где выделялись субсидии на мелиорацию участков. Якобы деньги были выделены, а земли обрабатывать не стали. В СИЗО по этому делу находится также экс-чиновник Варгашинской администрации Евгений Казаков. Еще один участник событий, глава КФХ Атом Симонян был отпущен из-под стражи.
Редакция пыталась связаться с представителями Хачатуряна по имеющемуся в редакции номеру телефона. На другом конце линии трубку никто не взял. Также были запрошены комментарии следственных органов. В СУ СК не стали комментировать дело Хачатуряна.
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