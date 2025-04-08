В детском технопарке «Кванториум» в Ноябрьске (ЯНАО) проходит региональная выставка, посвященная нефтегазохимии. Аналог экспонировался в Москве на ВДНХ, сообщает глава Ноябрьска Алексей Романов.
«В Ноябрьске на базе детского технопарка „Кванториум“ открылась региональная выставка „СИБУР. Дом Полимеров“ — современное образовательное пространство ведущей нефтегазохимической компании. Проект направлен на популяризацию науки и технологий», — сообщают в компании «Сибур».
На открытии экспозиции глава Ноябрьска Алексей Романов отметил, что это выставка, аналог которой ранее был представлен в Москве на ВДНХ. «Уверен, что для юных жителей Ноябрьска это будет настоящим открытием: увидеть своими глазами весь путь молекулы — от сырья до готовой продукции, понять, как работает целая отрасль, и, возможно, выбрать свое профессиональное будущее», — подчеркнул глава Ноябрьска.
В свою очередь, Директор Вынгапуровского ГПЗ (филиал «СибурТюменьГаза») Владимир Алехин сказал, что организаторы стремились не только рассказать о возможностях нефтегазохимии, но и развеять стереотипы, связанные с использованием полимеров. «Кроме того, выставка популяризирует культуру вторичной переработки и принципы устойчивого развития, которые сегодня особенно важны», — подчеркнул Алехин. По данным компании «Сибур», выставка будет работать до 21 апреля.
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