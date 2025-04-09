В России станет меньше курьеров с высшим образованием

Курьеров с высшим образованием в России станет меньше. Премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам заседания коллегии Минтруда подчеркнул важность кадрового прогноза для трудоустройства молодежи по профессии. Чтобы выпускники шли работать по специальности и строили карьеру, нужно менять мышление работодателей и подход к обучению в вузах, говорит директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.
«Значимый вопрос, который всегда в зоне внимания министерства, — это ситуация на рынке труда. С января мы запустили национальный проект „Кадры“. Его мероприятия призваны расширить возможности граждан для самореализации в профессии. Уже действуют программы бесплатного переобучения, субсидирования найма. Компаниям оказывается поддержка в части организации рабочих мест с инвалидностью», — сказал Мишустин.
Премьер добавил, что новый нацпроект направлен на то, чтобы на предприятия приходили востребованные специалисты с нужным образованием. Здесь важную роль играет кадровый прогноз, который подготовлен при участии Минтруда. Он будет ориентиром при распределении бюджетных мест в вузах и колледжах.
Рынок труда сейчас сталкивается с вызовами, которых раньше не знал, отметил Владимир Климанов. Один из них связан с демографической ситуацией, когда сложно восполнить дефицит кадров молодыми специалистами. Поэтому власти уделяют особое внимание трудоустройству молодежи и направлению на нужные специальности.
С другой стороны, приток рабочей силы из-за рубежа тоже ограничен, и компаниям, где раньше работали мигранты, приходится восполнять нехватку рук кадрами из России, повышая зарплаты, отмечает эксперт. Но многие молодые люди не готовы идти туда, где им придется долго нарабатывать опыт, чтобы получить достойную зарплату.
«Чтобы запросы компаний отвечали ожиданиям молодых специалистов, нужен перелом мышления, которое сложилось у управленцев. Нужно учитывать, что сейчас люди могут быстро менять род деятельности — это может происходить несколько раз в течение карьеры. Некоторые специальности становятся не востребованными и неинтересными для молодежи. Многое будет зависеть от системы высшего образования, которой надо сделать акцент на универсальные навыки, а не на узкие, которые можно получить на производстве», — пояснил Климанов.
По данным портала «Зарплата.ру», курьеры лидируют по динамике роста зарплат за последний год. Им стали предлагать на 96% больше. Далее следуют водители (+65%), машинисты (+59%) и сварщики (+54%). При этом сейчас темпы роста зарплатных предложений замедлятся, отметили аналитики.
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