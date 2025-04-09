Курганский экс-директор МУПа возглавил строительное управление

В Курганской области руководителем управления капитального строительства Катайского округа стал экс-директор коммунального муниципального предприятия Андрей Черных. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к муниципальным властям.
«В Катайске создали управление капитального строительства. Его возглавил бывший директор ликвидированного МУПа Андрей Черных», —
Информация подтверждается данными из реестра юридических лиц. Ранее Черных руководил МУП «Горводсервис», Катайским детским домом ,Каменско-уральской автомобильной школой ДОСААФ и коммунальной фирмой «Кристалл».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием по теме к главе округа Глебу Морозову. На момент публикации ответ не поступил.
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