Курганский экс-директор МУПа возглавил строительное управление

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Катайское управление капстроительства возглавил экс-руководитель ликвидированного МУПа
Катайское управление капстроительства возглавил экс-руководитель ликвидированного МУПа Фото:

В Курганской области руководителем управления капитального строительства Катайского округа стал экс-директор коммунального муниципального предприятия Андрей Черных. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к муниципальным властям.

«В Катайске создали управление капитального строительства. Его возглавил бывший директор ликвидированного МУПа Андрей Черных», —

Информация подтверждается данными из реестра юридических лиц. Ранее Черных руководил МУП «Горводсервис», Катайским детским домом ,Каменско-уральской автомобильной школой ДОСААФ и коммунальной фирмой «Кристалл». 

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием по теме к главе округа Глебу Морозову. На момент публикации ответ не поступил. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области руководителем управления капитального строительства Катайского округа стал экс-директор коммунального муниципального предприятия Андрей Черных. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к муниципальным властям. «В Катайске создали управление капитального строительства. Его возглавил бывший директор ликвидированного МУПа Андрей Черных», — Информация подтверждается данными из реестра юридических лиц. Ранее Черных руководил МУП «Горводсервис», Катайским детским домом ,Каменско-уральской автомобильной школой ДОСААФ и коммунальной фирмой «Кристалл».  Корреспондент URA.RU обратился за комментарием по теме к главе округа Глебу Морозову. На момент публикации ответ не поступил. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...