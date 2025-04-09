Евросоюз жестко ответил США на торговые пошлины

Евросоюз ввел ответные пошлины в отношении США
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЕС отметили, что ответные пошлины могут быть приостановлены в случае достижения сторонами соглашения
В ЕС отметили, что ответные пошлины могут быть приостановлены в случае достижения сторонами соглашения Фото:

Европейский Союз принял решение о введении торговых тарифов в отношении Соединенных Штатов в качестве ответной меры на пошлины в размере 25% на экспорт стали и алюминия из стран блока, которые были наложены президентом США Дональдом Трампом в прошлом месяце. Об этом сообщает альянс на своем сайте.

«Сегодня государства-члены ЕС проголосовали за предложение Европейской комиссии о введении торговых контрмер против США. <...> Пошлины начнут взиматься с 15 апреля», — говорится в заявлении комиссии. Такое решение связано с введением США в марте тарифов на импортируемую из ЕС сталь и алюминий.

Европейский Союз оценивает эти тарифы как необоснованные, указывая на экономический урон, который они причиняют как участникам двусторонних отношений, так и глобальной экономике в целом. Альянс выразил четкое желание добиться согласованных с США договоренностей. Предложенные контрмеры могут быть отменены в любой момент, если стороны достигнут справедливого соглашения в ходе переговоров.

Трамп в марте текущего года ввел 25-процентные тарифы на импорт стали и алюминия из Евросоюза, возобновив ограничения, которые были впервые установлены в 2018 году, но затем частично отменены бывшим президентом Джо Байденом. Эти действия привели к экономическим потерям для европейских производителей и вызвали ответные меры со стороны ЕС на сумму до 26 миллиардов евро.

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Европейский Союз принял решение о введении торговых тарифов в отношении Соединенных Штатов в качестве ответной меры на пошлины в размере 25% на экспорт стали и алюминия из стран блока, которые были наложены президентом США Дональдом Трампом в прошлом месяце. Об этом сообщает альянс на своем сайте. «Сегодня государства-члены ЕС проголосовали за предложение Европейской комиссии о введении торговых контрмер против США. <...> Пошлины начнут взиматься с 15 апреля», — говорится в заявлении комиссии. Такое решение связано с введением США в марте тарифов на импортируемую из ЕС сталь и алюминий. Европейский Союз оценивает эти тарифы как необоснованные, указывая на экономический урон, который они причиняют как участникам двусторонних отношений, так и глобальной экономике в целом. Альянс выразил четкое желание добиться согласованных с США договоренностей. Предложенные контрмеры могут быть отменены в любой момент, если стороны достигнут справедливого соглашения в ходе переговоров. Трамп в марте текущего года ввел 25-процентные тарифы на импорт стали и алюминия из Евросоюза, возобновив ограничения, которые были впервые установлены в 2018 году, но затем частично отменены бывшим президентом Джо Байденом. Эти действия привели к экономическим потерям для европейских производителей и вызвали ответные меры со стороны ЕС на сумму до 26 миллиардов евро.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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