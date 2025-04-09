Умерший пермский бизнесмен ездил на спорткаре за десятки миллионов рублей

В автопарке пермской фирмы «Алга», которой владел умерший на лыжной базе Алексей Булатов, числились четыре автомобиля. Одним из них оказался редкий спорткар McLaren 720S, стоимость которого на сайте бесплатных объявлений доходит до 30 млн рублей. Информация об автомобилях компании бизнесмена опубликована в сервисе СБИС.
«Автопарк ООО „Алга“ включает четыре автомобиля: легковой, грузовой, коммерческий и спецтехнику. Компания взяла в лизинг McLaren 720S, SOLLERS ATLANT и два KAMAZ 65115», — сказано в СБИС. Автомобиль марки McLaren пермяки видели на улицах города в январе 2025 года.
Алексей Булатов умер на лыжной базе «Динамо». Тело бизнесмена обнаружила жена. Про предпринимателя известно, что он накопил многомиллионные долги. Следователи выясняют обстоятельства смерти Булатова.
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