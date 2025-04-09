09 апреля 2025

Трамп: у США есть мощнейшее оружие, о котором еще никто не знает

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Трамп не уточнил, о каком именно оружии идет речь
Трамп не уточнил, о каком именно оружии идет речь Фото:

Америка обладает самым мощным в мире оружием, о котором никто не имеет представления, заявил президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме.

«У нас есть оружие, о котором никто не имеет ни малейшего представления. Это самое мощное оружие в мире, которое у нас есть, даже мощнее, чем у кого-либо», — заявил Трамп, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что правительство США одобрит рекордный оборонный бюджет в размере 1 трлн долларов. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп. Отмечается, что администрация Трампа пока не представила бюджет на 2026 год из-за продолжения действия временного финансирования. Проект бюджета ожидается к концу весны.

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Америка обладает самым мощным в мире оружием, о котором никто не имеет представления, заявил президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме. «У нас есть оружие, о котором никто не имеет ни малейшего представления. Это самое мощное оружие в мире, которое у нас есть, даже мощнее, чем у кого-либо», — заявил Трамп, передает РИА Новости. Ранее стало известно, что правительство США одобрит рекордный оборонный бюджет в размере 1 трлн долларов. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп. Отмечается, что администрация Трампа пока не представила бюджет на 2026 год из-за продолжения действия временного финансирования. Проект бюджета ожидается к концу весны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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