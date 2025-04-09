09 апреля 2025

Премьер Словакии Фицо: Зеленский одним решением по газу нанес вред всей Европе

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьер-министр Словакии Фицо обвинил Зеленского в энергетическом кризисе в ЕС
Премьер-министр Словакии Фицо обвинил Зеленского в энергетическом кризисе в ЕС Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский нанес ущерб всей Европе своим решением остановить поставки газа. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, обвинив Киев в энергетическом кризисе в ЕС. 

«За газ я бы дал Зеленскому антипремию. Он нанес ущерб Словакии, нанес ущерб всей Европе. Конечно, это Украина, которой всё прощается», — заявил Фицо в интервью «Известиям». 

Премьер-министр Словакии отметил, что решение Киева запретить пропускать газ через свою территорию в Европу стало причиной резкого роста цен на газ. И теперь Европа не может быть конкурентоспособной с другими странами, включая США.

Ранее Фицо угрожал отомстить Украине за отказ от транзита российского газа. Власти Словакии заявили о желании блокировать саммиты ЕС по Украине. 

После начала СВО поставки российского газа в Европу резко сократились. Если в 2021 году экспорт энергоносителя составил 206 млрд, то в 2022-м уже около 120 млрд, а в 2023 году сократился примерно до 80 млрд кубометров. Теперь Россия будет продавать газ странам Евросоюза по биржевой цене, если поставки когда-нибудь возобновятся.

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Президент Украины Владимир Зеленский нанес ущерб всей Европе своим решением остановить поставки газа. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, обвинив Киев в энергетическом кризисе в ЕС.  «За газ я бы дал Зеленскому антипремию. Он нанес ущерб Словакии, нанес ущерб всей Европе. Конечно, это Украина, которой всё прощается», — заявил Фицо в интервью «Известиям».  Премьер-министр Словакии отметил, что решение Киева запретить пропускать газ через свою территорию в Европу стало причиной резкого роста цен на газ. И теперь Европа не может быть конкурентоспособной с другими странами, включая США. Ранее Фицо угрожал отомстить Украине за отказ от транзита российского газа. Власти Словакии заявили о желании блокировать саммиты ЕС по Украине.  После начала СВО поставки российского газа в Европу резко сократились. Если в 2021 году экспорт энергоносителя составил 206 млрд, то в 2022-м уже около 120 млрд, а в 2023 году сократился примерно до 80 млрд кубометров. Теперь Россия будет продавать газ странам Евросоюза по биржевой цене, если поставки когда-нибудь возобновятся.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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