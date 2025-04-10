CNN предсказал трехкратный рост цены на iPhone из-за Трампа

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Цены на Apple iPhone могут взлететь примерно до 3500 долларов при переносе производства США, считают аналитики
Цены на Apple iPhone могут взлететь примерно до 3500 долларов при переносе производства США, считают аналитики Фото:

Цена iPhone может возрасти в 3,5 раза, если Apple перенесет производство из Азии в США. Об этом CNN заявил аналитик Дэн Айвз из Wedbush Securities. По его словам, такое изменение в цепочке поставок увеличит стоимость смартфона с примерно 1000 долларов до 3500 долларов .

«Вы строите эту (цепочку поставок) в США с фабрикой в Западной Вирджинии и Нью-Джерси. Это будут iPhone за 3500 долларов», — сказал аналитик CNN. Айвз уточнил, что речь идет о заводах или высокотехнологичных производственных мощностях, где обычно производятся компьютерные чипы.

Аналитик заявил, что для переноса лишь десятой части цепочки поставок в США потребуется около трех лет и примерно 30 миллиардов долларов инвестиций. Такие изменения могут значительно повлиять на стоимость конечного продукта для потребителей, учитывая высокие затраты на производство в США и необходимость создания новых производственных мощностей.

В феврале компания уже анонсировала инвестиции в 500 млрд долларов в США в рамках стратегии по диверсификации производства. Эксперты указывают на возможность роста цен на iPhone даже без изменения цепочек поставок. Вице-президент Counterpoint Research Нил Шах считает, что стоимость на продукт увеличится на 30%, в то время как аналитики Rosenblatt Securities считают, что подорожание может составить до 43% из-за новых пошлин.

Ранее глава США Дональд Трамп развязал «торговую войну». Американский лидер ввел пошлины на ввоз товаров из более чем 180 стран. И призвал иностранные компании переносить свою деятельность в США, обещая выгодные условия для бизнеса. По словам Трампа, многие крупные компании, включая Apple, уже воспользовались такой возможностью и сделали это в рекордных количествах.

По данным The Times of India, Apple обхитрила США с пошлинами, отправив пять самолетов с техникой индийской сборки. Однако она лишилась статуса самой дорогой компании в мире, передает 360.ru.

В отношении Китая Трамп повысил торговые пошлины до 125%. Пошлины в отношении 75 стран глава США приостановил на 90 дней, передает RT.

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Цена iPhone может возрасти в 3,5 раза, если Apple перенесет производство из Азии в США. Об этом CNN заявил аналитик Дэн Айвз из Wedbush Securities. По его словам, такое изменение в цепочке поставок увеличит стоимость смартфона с примерно 1000 долларов до 3500 долларов . «Вы строите эту (цепочку поставок) в США с фабрикой в Западной Вирджинии и Нью-Джерси. Это будут iPhone за 3500 долларов», — сказал аналитик CNN. Айвз уточнил, что речь идет о заводах или высокотехнологичных производственных мощностях, где обычно производятся компьютерные чипы. Аналитик заявил, что для переноса лишь десятой части цепочки поставок в США потребуется около трех лет и примерно 30 миллиардов долларов инвестиций. Такие изменения могут значительно повлиять на стоимость конечного продукта для потребителей, учитывая высокие затраты на производство в США и необходимость создания новых производственных мощностей. В феврале компания уже анонсировала инвестиции в 500 млрд долларов в США в рамках стратегии по диверсификации производства. Эксперты указывают на возможность роста цен на iPhone даже без изменения цепочек поставок. Вице-президент Counterpoint Research Нил Шах считает, что стоимость на продукт увеличится на 30%, в то время как аналитики Rosenblatt Securities считают, что подорожание может составить до 43% из-за новых пошлин. Ранее глава США Дональд Трамп развязал «торговую войну». Американский лидер ввел пошлины на ввоз товаров из более чем 180 стран. И призвал иностранные компании переносить свою деятельность в США, обещая выгодные условия для бизнеса. По словам Трампа, многие крупные компании, включая Apple, уже воспользовались такой возможностью и сделали это в рекордных количествах. По данным The Times of India, Apple обхитрила США с пошлинами, отправив пять самолетов с техникой индийской сборки. Однако она лишилась статуса самой дорогой компании в мире, передает 360.ru. В отношении Китая Трамп повысил торговые пошлины до 125%. Пошлины в отношении 75 стран глава США приостановил на 90 дней, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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