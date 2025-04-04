«Торговая война» Китая и США набирает обороты: повлияют ли введенные пошлины на экономику России

В ответ на введение торговых пошлин со стороны Соединенных Штатов Пекин ввел пошлины на американские товары в размере 34%. Эксперты в разговоре с корреспондентом URA.RU прогнозируют, что «торговая война» между двумя экономическими гигантами косвенно скажется на России. Отмечается, что цены на китайские автомобили, которые продаются на российском рынке, останутся без изменений. Какое влияние окажет «торговая война» США и Китая на российскую экономику — в материале URA.RU.
Китай ввел ответные пошлины против США
Китайская Народная Республика ввела ответные пошлины против США в размере 34%, сообщается на сайте Госсовета КНР. Тариф в таком размере будет наложен на все импортируемые товары, произведенные в США, в дополнение к текущей применимой ставке. В заявлении уточнили, что в период с 10 апреля до 13 мая тарифы взиматься не будут.
Таким образом Пекин ответил США на введение торговых пошлин. Сообщалось, что второго апреля президент Штатов Дональд Трамп объявил о том, что со 2 апреля начали действовать новые пошлины, в числе которых базовый импортный тариф 10% на все товары из-за рубежа. Особые пошлины будут применены к товарам из Евросоюза (20%), Китая (34%), Казахстана (27%) и Украины (10%). Это решение выглядит как продолжение протекционистской политики, заявленной Трампом в ходе его предвыборной кампании, направленной на защиту американских производителей и восстановление рабочих мест.
Что сейчас происходит между странами
«Торговая война» между Китаем, США и даже ЕС — явление не новое, считает доцент кафедры мировой экономики, старший научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД России Егор Сергеев. Если на протяжении последних четырех-пяти лет предпринимались осторожные и точечные шаги в определенных отраслях, то мера, предпринятая Трампом в начале апреля, — новая и более радикальная. По словам эксперта, администрация американского лидера ищет новые рычаги воздействия, чтобы наладить переговоры на глобальном торговом рынке.
"Сейчас все глобальные институции, ключевая из которых Всемирная торговая организация, буксуют в направлениях переговоров с развитыми странами. Так называемый глобальный торговый режим находится в кризисе и, возможно, с учетом того, что администрация Трампа хочет, как-то повлиять на этот торговый режим, создать новые рычаги воздействия на глобальную экономику", — подчеркнул эксперт.
Как «торговая война» Китая и США отразится на России
Сергеев в беседе с URA.RU отметил, что «торговая война» между Китаем и США на России отразится опосредованно. Эксперт советует следить за тем, насколько действенной окажется мера, предпринятая обеими странами.
"По оценкам ВТО (Всемирной торговой организации), введенные пошлины критично могут сказаться только 1-2% мировой торговли. Глобально торговля к концу года может сократиться на 1%. Разумеется, отдельным поставщикам может стать от этого хуже", — поделился мнением Сергеев. По его оценкам, без конкретных расчетов нельзя делать выводы по тому, как в России изменится стоимость товаров, экспортом которых занимается Китай.
Доцент Факультета мировой экономики и политики ВШЭ, ведущий специалист центра «Экспертный совет по вопросам участия Российской Федерации в объединении БРИКС» Анна Морозкина в беседе с URA.RU подчеркнула, что меры, принятые и США, и Китаем, могут повлиять на торговые потоки, поскольку экономики всего мира взаимосвязаны. Часть из них может быть перенаправлена в другие страны. При этом у торговли, которую Россия ведет с Китаем и США, есть свои особенности.
«У нас особенности торговли Китая и США, Китая с Россией и России с США в том, что, в принципе, они не сильно пересекаются по товарам. Поэтому прямых перенаправлений потоков точно не будет для российской экономики», — рассказала Морозовская. Однако общемировые изменения цен и логистики могут оказать косвенное влияние.
Эксперт подчеркивает, что российский рынок не сопоставим по объему с американским, поэтому Китай вряд ли будет рассматривать РФ как альтернативу для экспорта товаров. Морозкина считает, что Европа станет главным местом для перенаправления китайских товаров из-за схожести рынков по объему потребления и структуре спроса.
Ценителям китайского автопрома не о чем переживать
Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заверил, что пошлины, введенные Китаем, никак не отразятся на российском авторынке. По его словам, связи между американскими пошлинами и ценообразованием в области автомобилестроения нет никакой.
«Главный поставщик автомобилей в США, по данным на 2024 год – Мексика. За ней идут Южная Корея, Япония, Германия и Канада. Китай не стал крупным автомобильным поставщиком на американский рынок, он туда только заходит или пытается зайти через ту же Мексику», — рассказал Кадаков.
Российским автовладельцам, предпочитающим продукт китайского автопрома переживать не о чем — оплата таможенной пошлины и утильсбора покрывает все расходы дилеров. Однако если Вашингтон и Пекин вступят в более серьезную конфронтацию, Китай будет заинтересован другими рынками, не только российскими. Кадаков допустил, что если оба торговых гиганта продолжат вводить новые меры, товары, произведенные в Китае, будут дорожать повсеместно.
«В Китае пользуются оборудованием, которое они покупают в европейских странах: в Америке, в Японии. Они пользуются софтом для этого оборудования. Если предположить, что обе стороны начнут „гайки закручивать“ и обкладывать друг друга бесконечными пошлинами по всем направлениям, от сырья до готовых автомобилей, то все вокруг будет дорожать. Все будет дорожать и в Америке, и в Китае. У нас (в России — прим. URA.RU) вот эту схему я могу допустить», — резюмировал собеседник агентства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.