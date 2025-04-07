07 апреля 2025

Apple обхитрила США с пошлинами, отправив 5 самолетов с техникой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Apple пытается обойти пошлины Трампа
Apple пытается обойти пошлины Трампа Фото:

Компания Apple ускорила поставки iPhone в США из Индии с целью минимизации воздействия новых импортных пошлин. По информации издания The Times of India, в конце марта были срочно отправлены пять грузовых самолетов с продукцией индийской сборки.

«Apple перевезла пять самолетов, заполненных iPhone и другой продукцией, из Индии в США всего за три дня в последнюю неделю марта,», — сообщает The Times of India. Эти действия были предприняты в преддверии вступления в силу новых американских пошлин, которые были введены 5 апреля и составили 10%, а затем, с 9 апреля, увеличились до 36%.

В дополнение к этим мерам, Apple также приняла решение не повышать цены на свою продукцию в Индии и большинстве других стран, несмотря на повышение пошлин. Ожидается, что эти запасы, созданные в результате ускоренных поставок, позволят компании поддерживать стабильные цены на американском рынке в течение ближайших месяцев. В то же время аналитики предсказывают повышение цен на продукцию Apple после исчерпания текущих запасов.

Президент США Дональд Трамп увеличил пошлины на товары из 185 стран, в том числе, на 34% на товары из Китая. Россия в список этих стран не входит.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания Apple ускорила поставки iPhone в США из Индии с целью минимизации воздействия новых импортных пошлин. По информации издания The Times of India, в конце марта были срочно отправлены пять грузовых самолетов с продукцией индийской сборки. «Apple перевезла пять самолетов, заполненных iPhone и другой продукцией, из Индии в США всего за три дня в последнюю неделю марта,», — сообщает The Times of India. Эти действия были предприняты в преддверии вступления в силу новых американских пошлин, которые были введены 5 апреля и составили 10%, а затем, с 9 апреля, увеличились до 36%. В дополнение к этим мерам, Apple также приняла решение не повышать цены на свою продукцию в Индии и большинстве других стран, несмотря на повышение пошлин. Ожидается, что эти запасы, созданные в результате ускоренных поставок, позволят компании поддерживать стабильные цены на американском рынке в течение ближайших месяцев. В то же время аналитики предсказывают повышение цен на продукцию Apple после исчерпания текущих запасов. Президент США Дональд Трамп увеличил пошлины на товары из 185 стран, в том числе, на 34% на товары из Китая. Россия в список этих стран не входит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...