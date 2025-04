Apple обхитрила США с пошлинами, отправив 5 самолетов с техникой

Apple пытается обойти пошлины Трампа Фото: Анна Майорова © URA.RU Компания Apple ускорила поставки iPhone в США из Индии с целью минимизации воздействия новых импортных пошлин. По информации издания The Times of India, в конце марта были срочно отправлены пять грузовых самолетов с продукцией индийской сборки. «Apple перевезла пять самолетов, заполненных iPhone и другой продукцией, из Индии в США всего за три дня в последнюю неделю марта,», — сообщает The Times of India. Эти действия были предприняты в преддверии вступления в силу новых американских пошлин, которые были введены 5 апреля и составили 10%, а затем, с 9 апреля, увеличились до 36%. В дополнение к этим мерам, Apple также приняла решение не повышать цены на свою продукцию в Индии и большинстве других стран, несмотря на повышение пошлин. Ожидается, что эти запасы, созданные в результате ускоренных поставок, позволят компании поддерживать стабильные цены на американском рынке в течение ближайших месяцев. В то же время аналитики предсказывают повышение цен на продукцию Apple после исчерпания текущих запасов. Президент США Дональд Трамп увеличил пошлины на товары из 185 стран, в том числе, на 34% на товары из Китая. Россия в список этих стран не входит.

