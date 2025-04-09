СУ СК: отец курганской школьницы поймал зека, пытавшегося изнасиловать его дочь

В Шадринске Курганской области 44-летний мужчина попытался изнасиловать малолетнего ребенка, которая возвращалась домой. Злоумышленника поймал отец девочки, шедший ей навстречу. Об этом сообщает СУ СК России по Курганской области. По данным источников URA.RU, подозреваемый находился на лечении в одном из исправительных учреждений (ЛИУ) региона.
«Следственными органами СУ СК России по Курганской области задержан 44-летний житель региона . Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.»б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование). Следователь СК России обратился в суд с ходатайством об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.
Инцидент произошел днем 9 апреля. По информации следствия, подозреваемый с применением силы попытался изнасиловать ранее незнакомую ему девочку в одном из парков Шадринска. Довести умысел до конца ему помешал отец несовершеннолетней. Он задержал мужчину и передал его сотрудникам полиции. Злоумышленник дал признательные показания. В рамках расследования уголовного дела проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УФСИН России по Курганской области. В ведомстве отказались от комментариев, поскольку следствием занимается СУ СКР.
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