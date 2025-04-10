Экспозицию «Пермский период» на заводе Шпагина создаст московский подрядчик

Победителем конкурса на право оказания комплекса услуг по созданию экспозиции музея «Пермский период» признано ООО «Атомэкспо». Московская фирма специализируется на организации конференций и выставок.
«Исполнитель должен будет обустроить пространство выставки, включая размещение экспонатов и оборудования, разработать сценарии мультимедийного контента. При максимальной цене контракта в 294,2 млн рублей, он оценил свои услуги в 279,5 млн рублей. Основная экспозиция будет включать в себя 10 тематических залов: „Земля“, „Герои науки“, „Начало начал“, „Пермское море“, „Пещеры“, „Суша. Ящеры“, „Вымирания“, „Плейстоцен“, „Космос“, „Новое начало“, — сказано в техзадании на портале госзакупок.
Ранее URA.RU сообщало о том, что дата запуска палеонтологического музея «Пермский период» пока остается открытой. При том, что в СМИ распространилась информация об открытии в 2027 году.
Впервые о планах создать в Перми музей палеонтологии заговорили еще в 2013 году. В феврале 2025 года общественности представили его дизайн-проект. Он объединит в себе Музей пермских древностей и Детский музейный центр. В новом помещении появится множество экспонатов, которые еще не показывали широкой публике. Изюминкой станет полноразмерная модель скелета трогонтериевого слона, найденного в Оханском районе Пермского края.
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