Экспозицию «Пермский период» на заводе Шпагина создаст московский подрядчик

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Фирма специализируется на организации конференций и выставок
Фирма специализируется на организации конференций и выставок Фото:

Победителем конкурса на право оказания комплекса услуг по созданию экспозиции музея «Пермский период» признано ООО «Атомэкспо». Московская фирма специализируется на организации конференций и выставок.

«Исполнитель должен будет обустроить пространство выставки, включая размещение экспонатов и оборудования, разработать сценарии мультимедийного контента. При максимальной цене контракта в 294,2 млн рублей, он оценил свои услуги в 279,5 млн рублей. Основная экспозиция будет включать в себя 10 тематических залов: „Земля“, „Герои науки“, „Начало начал“, „Пермское море“, „Пещеры“, „Суша. Ящеры“, „Вымирания“, „Плейстоцен“, „Космос“, „Новое начало“, — сказано в техзадании на портале госзакупок. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что дата запуска палеонтологического музея «Пермский период» пока остается открытой. При том, что в СМИ распространилась информация об открытии в 2027 году. 

Впервые о планах создать в Перми музей палеонтологии заговорили еще в 2013 году. В феврале 2025 года общественности представили его дизайн-проект. Он объединит в себе Музей пермских древностей и Детский музейный центр. В новом помещении появится множество экспонатов, которые еще не показывали широкой публике. Изюминкой станет полноразмерная модель скелета трогонтериевого слона, найденного в Оханском районе Пермского края.

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Победителем конкурса на право оказания комплекса услуг по созданию экспозиции музея «Пермский период» признано ООО «Атомэкспо». Московская фирма специализируется на организации конференций и выставок. «Исполнитель должен будет обустроить пространство выставки, включая размещение экспонатов и оборудования, разработать сценарии мультимедийного контента. При максимальной цене контракта в 294,2 млн рублей, он оценил свои услуги в 279,5 млн рублей. Основная экспозиция будет включать в себя 10 тематических залов: „Земля“, „Герои науки“, „Начало начал“, „Пермское море“, „Пещеры“, „Суша. Ящеры“, „Вымирания“, „Плейстоцен“, „Космос“, „Новое начало“, — сказано в техзадании на портале госзакупок.  Ранее URA.RU сообщало о том, что дата запуска палеонтологического музея «Пермский период» пока остается открытой. При том, что в СМИ распространилась информация об открытии в 2027 году.  Впервые о планах создать в Перми музей палеонтологии заговорили еще в 2013 году. В феврале 2025 года общественности представили его дизайн-проект. Он объединит в себе Музей пермских древностей и Детский музейный центр. В новом помещении появится множество экспонатов, которые еще не показывали широкой публике. Изюминкой станет полноразмерная модель скелета трогонтериевого слона, найденного в Оханском районе Пермского края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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