09 марта 2025

Дата запуска палеонтологического музея «Пермский период» остается открытой

Подрядчик обустройства палеонтологического музея «Пермский период» еще не найден
© Служба новостей «URA.RU»
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Музей палеонтологии откроется на «Заводе Шпагина»
Музей палеонтологии откроется на «Заводе Шпагина» Фото:

Власти Пермского края пока только готовятся объявить конкурс по выбору подрядчика на обустройство палеонтологического музея на «Заводе Шпагина». Найти его планируется этой весной. Лишь после заключения контракта можно будет говорить о сроках открытия учреждения. Так в министерстве культуры URA.RU прокомментировали сообщения СМИ об открытии музея «Пермский период» в 2027 году.

«Пока ждем конкурсные процедуры — даты будут после проведения закупки, которая состоится в ближайшее время», — сообщили в минкультуры. О том, что говорить о сроках открытия палеонтологического музея ранее заявляла и глава министерства Алла Платонова. На презентации концепции музея, она подчеркивала, что сначала нужно найти подрядчика. Между тем в СМИ в минувшее воскресенье начала распространяться информация об открытии музея в 2027 году.

О планах создать в Перми музей палеонтологии говорится с 2013 года. В феврале 2025 года общественности представили его дизайн-проект. Музей «Пермский период» разместится в кластере «Завод Шпагина». Он объединит в себе Музей пермских древностей и Детский музейный центр. В новом помещении появится множество экспонатов, которые еще не показывали широкой публике. Изюминкой станет — полноразмерная модель скелета трогонтериевого слона, найденного в Оханском районе Пермского края.

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Власти Пермского края пока только готовятся объявить конкурс по выбору подрядчика на обустройство палеонтологического музея на «Заводе Шпагина». Найти его планируется этой весной. Лишь после заключения контракта можно будет говорить о сроках открытия учреждения. Так в министерстве культуры URA.RU прокомментировали сообщения СМИ об открытии музея «Пермский период» в 2027 году. «Пока ждем конкурсные процедуры — даты будут после проведения закупки, которая состоится в ближайшее время», — сообщили в минкультуры. О том, что говорить о сроках открытия палеонтологического музея ранее заявляла и глава министерства Алла Платонова. На презентации концепции музея, она подчеркивала, что сначала нужно найти подрядчика. Между тем в СМИ в минувшее воскресенье начала распространяться информация об открытии музея в 2027 году. О планах создать в Перми музей палеонтологии говорится с 2013 года. В феврале 2025 года общественности представили его дизайн-проект. Музей «Пермский период» разместится в кластере «Завод Шпагина». Он объединит в себе Музей пермских древностей и Детский музейный центр. В новом помещении появится множество экспонатов, которые еще не показывали широкой публике. Изюминкой станет — полноразмерная модель скелета трогонтериевого слона, найденного в Оханском районе Пермского края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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