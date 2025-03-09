Дата запуска палеонтологического музея «Пермский период» остается открытой

Власти Пермского края пока только готовятся объявить конкурс по выбору подрядчика на обустройство палеонтологического музея на «Заводе Шпагина». Найти его планируется этой весной. Лишь после заключения контракта можно будет говорить о сроках открытия учреждения. Так в министерстве культуры URA.RU прокомментировали сообщения СМИ об открытии музея «Пермский период» в 2027 году.
«Пока ждем конкурсные процедуры — даты будут после проведения закупки, которая состоится в ближайшее время», — сообщили в минкультуры. О том, что говорить о сроках открытия палеонтологического музея ранее заявляла и глава министерства Алла Платонова. На презентации концепции музея, она подчеркивала, что сначала нужно найти подрядчика. Между тем в СМИ в минувшее воскресенье начала распространяться информация об открытии музея в 2027 году.
О планах создать в Перми музей палеонтологии говорится с 2013 года. В феврале 2025 года общественности представили его дизайн-проект. Музей «Пермский период» разместится в кластере «Завод Шпагина». Он объединит в себе Музей пермских древностей и Детский музейный центр. В новом помещении появится множество экспонатов, которые еще не показывали широкой публике. Изюминкой станет — полноразмерная модель скелета трогонтериевого слона, найденного в Оханском районе Пермского края.
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