ВСУ впервые атаковали Наро-Фоминск в Подмосковье с помощью беспилотника «Рамзай» RZ-500. Об этом сообщил telegram-каналы. При этом Минобороны РФ информацию не комментировало.
Известно, что беспилотник может лететь ниже других дронов ВСУ, оставаясь незамеченным для систем противовоздушной обороны (ПВО), и преодолевать до 300 километров. По словам военкора РИА Новости Андрея Коца, армия Украины могла запустить дрон прямо с территории Подмосковья. Что известно о новом дроне «Рамзай», опасен ли он для российской армии и какую цель преследовали ВСУ — в материале URA.RU.
Что известно об атаке
Сегодня утром telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ нанесли удар по Наро-Фоминску (Подмосковье). Для атаки они впервые применили беспилотник вертолетного типа «Рамзай» RZ-500. Накануне вечером местные жители слышали несколько взрывов в городе. От громкого звука в некоторых районах у автомобилей сработала сигнализация, а в оконных рамах затряслись стекла. Согласно предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. В аэропорту Внуково был введен план «Ковер» для усиления безопасности. В Минобороны РФ информацию пока не комментировали.
Особенности дрона «Рамзай»
Данная модель беспилотников может летать ниже классических БПЛА и дольше оставаться незамеченной, однако дальность их полета меньше. «Рамзай» RZ-500 способен преодолевать расстояние до 300 километров, что делает его опасным для приграничных регионов России.
ВСУ могут использовать дроны этого типа для точечных атак на инфраструктуру и военные объекты в РФ. Кроме того, применение вертолетных беспилотников может также указывать на изменение тактики украинской армии и их стремления атаковать ВС РФ глубоко в тыл с помощью менее заметных и маневренных устройств, передает «Царьград. Ростов-на-Дону».
Мнение экспертов о дроне ВСУ: опасен ли он для армии РФ
Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил, что ВСУ могли просто переименовать другой дрон на «Рамзай», чтобы запутать российскую армию. Однако опасности он для нее не представляет.
"Поэтому они могли просто переименовать дрон. Это такое бывает, чтобы запутать нас. Для нашей армии он не представляет такой серьезной опасности", — заявил Дандыкин.
Военкор Андрей Коц, в свою очередь, выразил сомнение относительно того, что дрон вертолетного типа смог преодолеть расстояние от границы Украины до Москвы. По его словам, беспилотник мог быть запущен ВСУ прямо с территории Подмосковья агентурой противника. Отмечается, что найти площадку для запуска не сложно.
Также военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с URA.RU заявил, что ВСУ применяют новые беспилотники, такие как «Рамзай», с целью нащупать слабые места в российской системе ПВО. Он подчеркнул, что противник наблюдает за реакцией на свои атаки.
"Я здесь не вижу каких-то попыток нас (Россию — прим. URA.RU) удивить, здесь именно попытка найти уязвимости в нашей системе ПВО. ВСУ нащупывают слабые места, смотрят, как мы среагируем, пропустим цель или не пропустим", — заявил Кнутов в разговоре с корреспондентом агентства.
Как только ВС Украины поймут, что конкретная модель наиболее эффективна, возможно, будет налажен серийный выпуск. При этом за время украинского конфликта российские системы ПВО успешно ликвидируют любые виды дронов противника. Эксперт также упомянул, что названия и характеристики беспилотников постоянно обновляются и совершенствуются. При этом, по его словам, сегодняшняя атака больше похожа на тестирование, чем на использование серийного оружия.
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