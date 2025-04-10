Киевские власти атакуют Россию своими якобы неуловимыми новыми беспилотниками «Рамзай» для того, чтобы сорвать переговорный процесс. С таким вердиктом выступил Герой России, имеющий звание генерал-майора, Сергей Липовой.
«Этими атаками киевский режим пытается сорвать переговорный процесс», — сказал военный News.ru. По его словам, новый украинский беспилотник не является неуловимым и системы ПВО российской армии получают хорошую тренировку по уничтожению беспилотного оружия НАТО.
ВСУ впервые атаковали Наро-Фоминск в Подмосковье с помощью беспилотника «Рамзай» RZ-500. Об этом сообщили telegram-каналы днем 10 апреля. Минобороны информацию не комментировало.
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