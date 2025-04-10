Генерал кратко разъяснил смысл атаки ВСУ с помощью вертолетного дрона «Рамзай»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генерал объяснил, почему ВСУ решили атаковать Россию своими новыми дронами
Генерал объяснил, почему ВСУ решили атаковать Россию своими новыми дронами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киевские власти атакуют Россию своими якобы неуловимыми новыми беспилотниками «Рамзай» для того, чтобы сорвать переговорный процесс. С таким вердиктом выступил Герой России, имеющий звание генерал-майора, Сергей Липовой. 

«Этими атаками киевский режим пытается сорвать переговорный процесс», — сказал военный News.ru. По его словам, новый украинский беспилотник не является неуловимым и системы ПВО российской армии получают хорошую тренировку по уничтожению беспилотного оружия НАТО.

ВСУ впервые атаковали Наро-Фоминск в Подмосковье с помощью беспилотника «Рамзай» RZ-500. Об этом сообщили telegram-каналы днем 10 апреля. Минобороны информацию не комментировало.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Киевские власти атакуют Россию своими якобы неуловимыми новыми беспилотниками «Рамзай» для того, чтобы сорвать переговорный процесс. С таким вердиктом выступил Герой России, имеющий звание генерал-майора, Сергей Липовой.  «Этими атаками киевский режим пытается сорвать переговорный процесс», — сказал военный News.ru. По его словам, новый украинский беспилотник не является неуловимым и системы ПВО российской армии получают хорошую тренировку по уничтожению беспилотного оружия НАТО. ВСУ впервые атаковали Наро-Фоминск в Подмосковье с помощью беспилотника «Рамзай» RZ-500. Об этом сообщили telegram-каналы днем 10 апреля. Минобороны информацию не комментировало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...