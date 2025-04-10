Курган готовится к встрече одного из самых захватывающих праздников — Дня космонавтики. В этом году город предлагает жителям и гостям множество мероприятий, посвященных космосу и его исследованию. URA.RU собрало афишу событий, которые пройдут в различных учреждениях города.
Выставки и квесты
ЦКиД «Спутник» (ул. Карбышева, 12 А) до 16 апреля представляет выставку декоративно-прикладного творчества «Космические чудеса». Библиотека № 15 имени Александра Пушкина (ул. Невежина, 13) 11 апреля в 10:00 и 11:00 организует квест «Космическое путешествие». Детская библиотека № 16 имени Самуила Маршака (ул. Анфиногенова, 106) приглашает на Космоквест «Путешествие к звездам» 11 апреля в 11:00 и 15:30, а также 13 апреля в 11:00 и 17 апреля в 16:00.
Мастер-классы и творческие встречи
Центральная детская библиотека имени Николая Островского (ул. Ленина, 4) проведет мастер-класс «Космическое путешествие» 11 апреля в 14:00. КЦ «Черемушки» (микрорайон Черемухово, ул. Октябрьская, 1) 11 апреля в 17:00 предложит мастер-класс по теме «Космонавтика». Библиотека № 7 имени Надежда Крупской (бульвар Солнечный, 5) 12 апреля в 11:00 организует мастер-класс «Пластилиновая галактика».
Театральные и танцевальные представления
Курганская областная филармония представит спектакль «Маленький принц» 12 апреля в 12:00. КЦ «Черемушки» 12 апреля в 18:30 устроит детскую танцевальную программу «В ритме танца „Космоденс“».
Фестивали и специальные программы
Фестиваль «Покорители космоса» пройдет в Курганском краеведческом музее и планетарии, где будут представлены квест «Вдоль Млечного пути», видеопрограмма «Астрофизика звезд», мастер-классы, шоу «Инопланетная наука» и многое другое. ГДК имени Максима Горького (ул. Дзержинского, 1А) с 14 по 18 апреля предложит игровую познавательную программу «Космическое путешествие». Также в одном из баров Кургана 12 апреля пройдет рок-фестиваль «Поехали». Мероприятие рассчитано на посетителей старше 18 лет. На фестивале выступят местные музыкальные коллективы, исполняющие музыку в различных направлениях — от классического рока до экспериментальных стилей.
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