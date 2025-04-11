Отменит ли ЕС санкции против России из-за Трампа

Евросоюз не готов отменить санкции против России, чтобы получить дополнительный рынок сбыта на фоне торговых войн президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью URA.RU заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
«ЕС занимает более жесткую позицию в отношении России, чем США, поэтому тарифные войны Трампа не заставят их открыть для себя наш рынок сбыта. Такая позиция лежит в основе внешнеполитического курса Брюсселя. Судя по их действиям и заявлениям, даже мирное соглашение по Украине не побудит их снять ограничительные меры против Москвы, потому что здесь геополитика перевешивает экономический интерес», — сказал политолог.
Внутри Евросоюза есть много влиятельных игроков, поддерживающих курс на конфликт с Россией. Это укрепляет блок, мобилизует страны-члены вести единую политику в сфере безопасности и энергетики. Ждать потепления в отношениях с Брюсселем не стоит, резюмировал Кашин.
Глава Белого дома 2 апреля ввел взаимные пошлины на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка по ним составит 10%, а для отдельных государств она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. 9 апреля он объявил о временной приостановке тарифов для 75 стран, для Китая, напротив, повысил до 125%. До этого Пекин вводил ответные меры в размере 84%. На следующий день Трамп снова повысил заградительные тарифы для крупнейшей азиатской экономики до 145%.
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