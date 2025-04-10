Стало известно, какие установки дал Зеленский по переговорам с США

Делегация из Украины, которая приехала в Вашингтон для участия в переговорах о соглашении касательно добычи полезных ископаемых, будет требовать обеспечения равенства в распределении вкладов в рамках совместных инвестиционных проектов. Об этом сообщает «Зеркало недели», ссылаясь на информацию от собственных источников.
«Переговорная группа имеет директивы от президента Владимира Зеленского, очерченные на закрытом совещании. Равное распределение вкладов, привлечение американских технологий добычи, создание не только возможностей заработка американских компаний, но и рабочих мест для украинцев», — пишет украинское издание в своем telegram-канале.
По данным публикации, дипломаты были лично проинструктированы президентом Владимиром Зеленским по этим директивам. Возглавляет делегацию заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка.
Как URA.RU писало ранее, 11 апреля в Вашингтоне пройдут технические переговоры между Соединенными Штатами и Украиной, нацеленные на подготовку соглашения о разработке редкоземельных ресурсов на территории восточноевропейской страны. Консультации будут касаться не только самого контракта, нацеленного на добычу полезных ископаемых, но и восстановления инфраструктуры. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский считает, что соглашение нужно США, чтобы укрепить контроль над редкоземельными металлами Киева, и не допустить к ним Россию и Европейские страны, пишет «Царьград».
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