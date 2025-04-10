На месте работают сотрудники МЧС
новость из сюжетаПожары деревянных домов в ЯНАО
В Новом Уренгое (ЯНАО) в ночь на 11 апреля загорелся многоквартирный деревянный дом на улице Южной. Об этом в соцсети сообщили очевидцы.
Пожар начался в ночь на 11 апреля
«Улица Южная, 32 — барак горит», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Новый Уренгой ДПС». Информация о пожаре появилась в ночь на 11 апреля. Судя по кадрам в соцсети, дым накрыл близлежащие улицы.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС округа с просьбой прокомментировать произошедшее. В ведомстве подтвердили возгорание и уточнили, что дом расселен. На месте работают сотрудники МЧС.
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