10 апреля 2025

В ЯНАО загорелся деревянный «многоквартирник». Фото

В Новом Уренгое загорелся расселенный многоквартирный дом
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте работают сотрудники МЧС
На месте работают сотрудники МЧС Фото:
новость из сюжета
Пожары деревянных домов в ЯНАО

В Новом Уренгое (ЯНАО) в ночь на 11 апреля загорелся многоквартирный деревянный дом на улице Южной. Об этом в соцсети сообщили очевидцы.

Пожар начался в ночь на 11 апреля
Пожар начался в ночь на 11 апреля
Фото:

«Улица Южная, 32 — барак горит», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Новый Уренгой ДПС». Информация о пожаре появилась в ночь на 11 апреля. Судя по кадрам в соцсети, дым накрыл близлежащие улицы.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС округа с просьбой прокомментировать произошедшее. В ведомстве подтвердили возгорание и уточнили, что дом расселен. На месте работают сотрудники МЧС.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) в ночь на 11 апреля загорелся многоквартирный деревянный дом на улице Южной. Об этом в соцсети сообщили очевидцы. «Улица Южная, 32 — барак горит», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Новый Уренгой ДПС». Информация о пожаре появилась в ночь на 11 апреля. Судя по кадрам в соцсети, дым накрыл близлежащие улицы. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС округа с просьбой прокомментировать произошедшее. В ведомстве подтвердили возгорание и уточнили, что дом расселен. На месте работают сотрудники МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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