10 апреля 2025

В России оценили поступок перебежавшего космонавта с Украины

Генерал Попов: космонавт Зубрицкий сам принял решение остаться в России
© Служба новостей «URA.RU»
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Украина разыскивает оставшегося в России военного летчика, чтобы призвать на службу
Украина разыскивает оставшегося в России военного летчика, чтобы призвать на службу Фото:

Бывший военный летчик Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Алексей Зубрицкий, которого киевский режим приговорил к 15 годам тюремного заключения, сам сделал выбор остаться в России. Об этом рассказал генерал-майор и заслуженный летчик Владимир Попов.

«Личный состав (Зубрицкий и его соратники — прим. URA.RU) индивидуально принимал решение, где продолжить службу. Этот принцип оказался идентичным для принятия решения после 2014 года», — заявил Попов в интервью Aif.ru.

Сообщается, что территориальный центр комплектования, выполняющий функции военкомата на Украине, активно разыскивает Зубрицкого для мобилизации его в Вооруженные Силы Украины. Украинский суд обвинил его в государственной измене и дезертирстве, вынес заочное решение о его осуждении на 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, пишет «Царьград».

Как URA.RU писало ранее, с 8 апреля космонавт пребывает на Международной космической станции. Экипаж успешно стартовал с космодрома «Байкуонур».

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Бывший военный летчик Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Алексей Зубрицкий, которого киевский режим приговорил к 15 годам тюремного заключения, сам сделал выбор остаться в России. Об этом рассказал генерал-майор и заслуженный летчик Владимир Попов. «Личный состав (Зубрицкий и его соратники — прим. URA.RU) индивидуально принимал решение, где продолжить службу. Этот принцип оказался идентичным для принятия решения после 2014 года», — заявил Попов в интервью Aif.ru. Сообщается, что территориальный центр комплектования, выполняющий функции военкомата на Украине, активно разыскивает Зубрицкого для мобилизации его в Вооруженные Силы Украины. Украинский суд обвинил его в государственной измене и дезертирстве, вынес заочное решение о его осуждении на 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, пишет «Царьград». Как URA.RU писало ранее, с 8 апреля космонавт пребывает на Международной космической станции. Экипаж успешно стартовал с космодрома «Байкуонур».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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