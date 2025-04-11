С переданной США осужденной свердловчанки Карелиной спишут долги

11 апреля 2025 в 10:33 Размер текста - 17 +

Ксения Карелина уже вернулась в США Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге задержали пособницу ВСУ Екатеринбурженку с двойным гражданством Ксению Карелину, которую отпустили на свободу, могут освободить от уплаты долга в 308 тысяч рублей по делу о госизмене (получила 12 лет в колонии) в рамках указа о помиловании. Об этом URA.RU сообщил адвокат Андрей Ватагин (не представляет интересы Карелиной). О том, что Карелина стала участницей обмена США и РФ, стало известно 10 апреля. Она уже вернулась к родным. Однако в конце 2024 года на нее возбудили исполнительные производства, пишет РИА Новости. «Согласно статье о помиловании (ст. 85 УК РФ), осужденного могут освободить не только от основного, но и дополнительного наказания актом помилования. Это должно быть указано в акте о помиловании, если такого нет, то штраф не подлежит списанию», — объяснил Ватагин. Если Карелина откажется от оплаты, то судебные приставы вправе арестовать ее счета или изъять имущество в России для дальнейшей продажи в счет погашения долга. Под уголовное преследование Карелина попала в феврале 2024 года. Следствие считает, что она переводила деньги украинской армии. Ее адвокат Михаил Мушаилов после приговора заявил, что Карелина не знала, что деньги из фонда пойдут на эти нужды. 15 августа прошлого года облсуд назначил ей 12 лет колонии, а 17 августа она решила обжаловать приговор, однако у защиты сделать это не получилось. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбурженку с двойным гражданством Ксению Карелину, которую отпустили на свободу, могут освободить от уплаты долга в 308 тысяч рублей по делу о госизмене (получила 12 лет в колонии) в рамках указа о помиловании. Об этом URA.RU сообщил адвокат Андрей Ватагин (не представляет интересы Карелиной). О том, что Карелина стала участницей обмена США и РФ, стало известно 10 апреля. Она уже вернулась к родным. Однако в конце 2024 года на нее возбудили исполнительные производства, пишет РИА Новости. «Согласно статье о помиловании (ст. 85 УК РФ), осужденного могут освободить не только от основного, но и дополнительного наказания актом помилования. Это должно быть указано в акте о помиловании, если такого нет, то штраф не подлежит списанию», — объяснил Ватагин. Если Карелина откажется от оплаты, то судебные приставы вправе арестовать ее счета или изъять имущество в России для дальнейшей продажи в счет погашения долга. Под уголовное преследование Карелина попала в феврале 2024 года. Следствие считает, что она переводила деньги украинской армии. Ее адвокат Михаил Мушаилов после приговора заявил, что Карелина не знала, что деньги из фонда пойдут на эти нужды. 15 августа прошлого года облсуд назначил ей 12 лет колонии, а 17 августа она решила обжаловать приговор, однако у защиты сделать это не получилось. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.