Axios: спецпредставитель Трампа летит в Россию на встречу с Путиным

Спецпредставитель Трампа Уиткофф вылетел в Россию
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Уиткофф вылетел из США в РФ ради Путина
Уиткофф вылетел из США в РФ ради Путина Фото:

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф вылетел в Россию. По данным Axios, американец может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Спецпредставитель Трампа Уиткофф едет в Россию», — пишет Axios. Ожидается, что спецпредставитель встретиться с Путиным.

Ранее Уиткофф встретился с представителем президента России Путина Кириллом Дмитриевым. Политики провели переговоры разговор в Вашингтоне. Визит Дмитриева в США стал возможным после временной отмены санкций со стороны американского правительства.

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф вылетел в Россию. По данным Axios, американец может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. «Спецпредставитель Трампа Уиткофф едет в Россию», — пишет Axios. Ожидается, что спецпредставитель встретиться с Путиным. Ранее Уиткофф встретился с представителем президента России Путина Кириллом Дмитриевым. Политики провели переговоры разговор в Вашингтоне. Визит Дмитриева в США стал возможным после временной отмены санкций со стороны американского правительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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